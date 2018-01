Heb jij je al aangemeld voor een actievergadering Woondiensten? - Ni..

Heb jij je al aangemeld voor een actievergadering Woondiensten?Publicatiedatum: 10-01-2018Juist nú is het belangrijk om werkgevers een krachtig signaal te geven. De medewerkers in de Woondiensten verdienen een goede cao. Kom daarom naar 1 van onze actievergaderingen en laat je horen! Want: zonder leden géén actie en zónder actie géén cao!Inmiddels is er 8 keer onderhandeld over een nieuwe cao. Zónder resultaat. De FNV is er van overtuigd dat er zónder actie geen nieuwe cao zal komen. Wij organiseren daarom actievergaderingen, waarin wij van jullie willen horen of jullie bereid zijn om actie te voeren. Werkonderbreking of staking wordt niet uitgesloten. Maar wat we precies willen doen bespreken we tijdens de bijeenkomst. Denk mee en doe mee!Ultimatum aan de werkgeversHet gaat om zogenaamde “driekwart-vergaderingen”, voor het voeren van acties moet driekwart van de FNV-leden daartoe bereid zijn. Na de actievergaderingen besluit de cao-commissie Woondiensten, die uit leden bestaat, of er een ultimatum aan de werkgevers wordt gestuurd. Na afloop van het ultimatum kunnen dan acties plaatsvinden.Kom naar de actievergadering tijdens de cao-bijeenkomsten in de regio, waar die plaatsvinden zie je hieronder:15/1 Rotterdam, Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB16/1 Assen, Van der Valk Hotel, Balkenweg 1, 9405 CC17/1 Utrecht, NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH22/1 Wolvega/Heerenveen, Van der Valk Hotel, Atalanta, 8472 CA25/1 Eindhoven, Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322, 5644 RL29/1 Apeldoorn, Van der Valk Hotel Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT30/1 Amsterdam, Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, 1043 EJAanmeldenVanaf 17.00 uur kan je binnenlopen voor een broodje. De bijeenkomst is van 18.00 uur – 20.00 uur. In verband met het eten weten we graag hoeveel personen we kunnen verwachten. Meld je daarom vooraf aan via (woondiensten@fnv.nl.We) zien je graag tijdens één van de bijeenkomsten. En neem je collega’s mee, ook al zijn die niet lid.Conceptmotie voor orBen je or-lid binnen een woningbouwcorporatie? Dan is een conceptmotie (pdf) ontwikkeld, om je bezorgdheid en ongenoegen te laten blijken over de gang van zaken. Meer nieuws Over de cao-onderhandelingen.