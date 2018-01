Mike's Badhuistheater presenteert ‘Entertaining Mr. Sloane’

Amsterdam, 20180111 --Kath komt thuis met Mr. Sloane, die ze ergens heeft opgepikt. Sloane is op zoek naar woonruimte. De vader van Kath herkent in Sloane de moordenaar van zijn baas maar de oude man krijgt geen kans om iets te zeggen. Kath voelt zich aangetrokken tot Sloane en Sloane weet de homoseksuele broer van Kath ook om zijn vinger te winden. Als de oude man wil gaan praten over de identiteit van Sloane komt het tot een handgemeen tussen hen beiden...Denis BurkePaddy O'ConnellRoos DrosEoin O'CunninghamTonnie van der KampKaarten zijn verkrijgbaar via www.badhuistheater.nl

Noot voor redacties