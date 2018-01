Slotoffensief actie Boekenstorm voor bibliotheek St. Maarten

Tilburg, 20180117 --Door het hele land zijn vele initiatieven geweest om de bibliotheek te helpen. Het Bijlmer Parktheater in Amsterdam organiseerde op 18 oktober een benefietavond waar voorgedragen werd uit het werk van zwarte auteurs en denkers als Maya Angelou, Winnie Mandela en Aimé Césaire. In Wolder vond op 5 november een benefietconcert plaats georganiseerd door oud-bibliothecaris Blanca Hodge en haar man Stanley. De Openbare Bibliotheek Amsterdam doneerde boekenkasten die op 5 december met het schip Augusta Sun in de haven van St. Maarten arriveerden . Het vervoer werd betaald door het ministerie van BZK. Openbare bibliotheken in onder meer Rijnbrink en Ommen en diverse kerkgemeenschappen doneerden de opbrengst van hun boekverkoop en collecte. Ook Biblionef helpt St. Maarten en Books4Life Tilburg heeft de bibliotheek als goed doel aangemerkt voor haar jaaropbrengst over 2017. VBC Notarissen heeft de oprichting gedoneerd van een vriendenstichting die het fondsenwerven voor de bibliotheek zal voortzetten. De teller voor Boekenstorm stond eind december 2017 op Eur 4850,-. Het totaalbedrag wordt nog door de Koninklijke Bibliotheek verdubbeld en eind januari aan de bibliotheek overgemaakt.Maar de bibliotheek is er met deze donaties nog niet. Het bibliotheekgebouw was eigenlijk al voor Irma aan vervanging toe en directeur Monique Alberts hoopt dat de bestaande plannen voor een nieuw multifunctioneel gebouw samen met het museum van St. Maarten en het archeologisch centrum nu nieuwe kansen krijgen. In de tussentijd is de dienstverlening zo goed als zo kwaad mogelijk weer op gang gebracht. Het gebouw is provisorisch toegankelijk, het Internet-café en de studieruimte zijn weer open en op 21 december vond alweer zeer succesvol de jaarlijkse Kerstmarkt plaats. In die zin vervult de bibliotheek een niet onbelangrijke rol voor de inwoners van St. Maarten om het normale leven weer op te pakken. In een unieke samenwerking met de Mental Health Foundation op St. Maarten levert ze ook een bijdrage aan de verwerking van de psychische gevolgen van orkaan Irma. Verhalenvertelster en sociaal werkster Guineta de Palm uit Curaçao is op uitnodiging naar St. Maarten gekomen voor de start van een speciaal programma . Kinderen worden hierin met verhalen, boeken, spellen en muziek gestimuleerd om te vertellen over hun ervaringen tijdens en na de orkaan.Het duurt nog wel even voordat het duidelijk is of en hoeveel geld beschikbaar zal komen voor nieuwbouw. In de tussentijd kunnen donaties de bibliotheek helpen bij het uitvoeren van speciale programma’s die met name de kinderen van St. Maarten ten goede komen. Elke donatie is nog welkom tot eind januari. Gebruik rekeningnummer NL13 INGB 0000 425131 t.n.v. Koninklijke Bibliotheek Den Haag onder vermelding van ‘Boekenstorm’.

