Ateliers Amsterdamse Pijp worden zorgappartementen voor dementerenden

Amsterdam, 20180209 --Na het aflopen van het huurcontract van Cordaan in 2016 werd vanwege het maatschappelijke bestemmingsplan opnieuw een samenwerking gezocht met een maatschappelijke partij. De keuze viel hierbij op Kloek , dat wonen met zorg voor dementerenden aanbiedt. Theo Berg, directeur en mede-oprichter van Kloek, zegt dat er bewust is gekozen voor het gebouw in de Lutmastraat vanwege de levendige buurt en de nabijheid van winkels. “Wonen in een levendige buurt vinden wij als Kloek belangrijk, omdat medewerkers zo veel mogelijk samen met bewoners het huishouden en de boodschappen doen.” Bovendien bevindt zich in de buurt het Ontmoetingscentrum de Pijp, waar veel mee wordt samengewerkt op het gebied van dementie. Berg stelt dat de nieuwe zorgappartementen voorzien in een grote behoefte. “Cijfers laten zien dat er in Amsterdam een tekort is aan betaalbare woonruimte en zorg dichtbij voor mensen met dementie”, aldus Berg. Ook projectontwikkelaar Barry van Suijdam wijst op het toenemende aantal mensen met dementie in Nederland (van 270.000 nu naar meer dan een half miljoen in 2040, volgens Stichting Alzheimer Nederland ), zodat de vraag naar passende woonruimte groeit.Tot december 2015 was het voormalige schoolgebouw met vier verdiepingen in de Lutmastraat in bezit van Stadgenoot, dat het verhuurde aan zorgverlener Cordaan. Cordaan gebruikte het gebouw ten behoeve van de creatieve ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten. Ook was er een eetcafé gevestigd waar mensen met een verstandelijke beperking maaltijden serveerden. Stadgenoot verkocht het pand eind 2015 en na het aflopen van het huurcontract met Cordaan in 2016 werd het verbouwd voor de nieuwe huurder Kloek. Op de vier verdiepingen zijn per woonlaag negen zorgappartementen van ca. 20 m² gerealiseerd, met elk een eigen keuken, badkamer en wc. Ook bevindt zich op iedere verdieping een gezamenlijke woonruimte en keuken (ca. 36 m², met terras). Daarnaast zijn er de nodige aanpassingen gedaan om het zelfstandig wonen voor dementerenden mogelijk te maken. Zo wordt er gebruik gemaakt van op maat gemaakte deurstickers waarop de voordeur uit iemands verleden is afgebeeld. De sticker herinnert hen aan de deur waardoor zij jaren hun huis betraden, zodat ze de deur van hun nieuwe kamer makkelijker herkennen. Doormiddel van domotica (slimme, geautomatiseerde woon- en veiligheidsapparatuur) hebben de verzorgers extra ogen en oren in het pand. De bewoners kunnen onder begeleiding van speciaal opgeleide zorgverleners zoveel mogelijk het leven leiden dat ze gewend waren, volgens hun eigen leefritme.

