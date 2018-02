Toneelvereniging Arti et Amicitia te Zuidlaren viert 100-jarig bestaan

ZUIDLAREN, 20180128 --Deze speciale voorstelling zal bestaan uit enkele komische sketches, twee éénakters, en een korte uiteenzetting van de bijzondere geschiedenis van deze jubilerende toneelvereniging. De uitvoering zal op zaterdag 10 februari plaatsvinden in Sprookjeshof, Groningerstraat 10, Zuidlaren. Kaarten kosten € 7,00 en zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de deur. De voorstelling begint om 20.00 uur, en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop van de toneelstukken zal de avond een feestelijk vervolg krijgen. Hierbij kunnen wij genieten van de muziek van de van oorsprong Zuidlaarder band D-Wire optreden. Dit uiteraard onder het genot van een lekker hapje en drankje. Het 100-jarig jubileumfeest kan dan helemaal losbarsten!Er zullen dus onder andere twee éénakters gespeeld worden. Het eerste stuk, "Baas boven baas in eigen buik", is een komische éénakter, door Wim Halve, dat zich afspeelt in een studentenkamer in de jaren '80. Het leek een gewone dag uit het studentenleven van Peter te worden: Gewoon een beetje achter de boeken hangen, met zijn beste vriend Frits kletsen, en een biertje drinken. Totdat er een telegram bezorgd wordt: Peter zijn oom komt onverwacht op bezoek. Geen prettig bericht. Of juist wel? Feit is, dat Peter's kamer moet worden opgeruimd, en dat hij iemand zo gek moet krijgen om voor zijn vrouw te spelen. Zijn zwangere vrouw! Gaat het Peter gaat lukken om zijn oom in deze schijnvertoning te laten trappen? En kan Peter zijn toekomst (zowel op financieel als relationeel gebied) redden?De tweede éénakter die zal worden opgevoerd, is geschreven door Peter Damen. Het is een klucht in één bedrijf: "De advertentie". Dit stuk speelt zich af in een boerenhuiskamer op het Drentse platteland. Weduwnaar Fons Boersma wil graag weer een vrouw. Hij is namelijk best eenzaam. Op een dag besluit hij om in het geheim een contactadvertentie te zetten. Zou er iemand op reageren? En zo ja, zou dit de nieuwe liefde van zijn leven kunnen worden? En hoe zullen zijn dochters en zijn inwonende moeder reageren, als ze achter de plannen van Fons komen? Dochter Ria wil graag de hoofdrol in het toneelstuk. Of neemt zij toch genoegen met de belangrijkste bijrol? En komt Susan, haar tegenspeelster in dit stuk, nu voor haar, of haar vader? Dochter Margriet heeft het maar moeilijk met de hele situatie. Op haar schouders rust de zware taak om het geheim van haar vader verborgen te houden voor de rest van de familie, terwijl er veel geoefend wordt. En niet alleen op het toneel. Ook op liefdesgebied wordt er zeer veel geoefend. Oefening baart kunst, zou men toch zeggen? Boerenzoon Kees, die verderop in het dorp woont, snapt er helemaal niets meer van. Hij heeft geen idee hoe hij met meisjes moet omgaan. Zeggen dat hij van een meisje houdt, durft hij niet. Zoenen heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft geen flauw benul hoe dat moet. En van de rest al helemaal niet. En hij stottert ook nog eens. Zou het Kees lukken om ooit aan de vrouw te raken? Vindt Fons zijn nieuwe liefde? Of kaapt Kees deze goed gebouwde schone voor Fons zijn neus weg? Of durft Kees eindelijk zijn gevoelens voor Margriet te uiten? Op dit moment is alles volstrekt onduidelijk. Feit is, dat alles in ieder geval alles anders loopt dan gepland.Benieuwd hoe dit afloopt? Kom dan op 10 februari 2018 naar Sprookjeshof!

