Vergelijkingssite Whitfieldd lanceert jobboard voor financiële banen en freelance opdrachten

Hilversum, 20180213 --Werkgevers profiteren van een uiterst gebruiksvriendelijk en interactief dashboard waarin zij alle vacatures en opdrachten kunnen beheren. Zij kunnen direct met de kandidaten communiceren via 'direct messaging'. Daarnaast kan eenvoudig een 'vervolggesprek' worden gepland of een 'afwijzing' verstuurd en door de koppeling met LinkedIn heeft de werkgever naast de CV een extra tool in handen om nog beter een beeld van de kandidaat te krijgen.Een kandidaat kan eenvoudig reageren op vacatures met zijn of haar LinkedIn-profiel. Geen LinkedIn? Geen probleem! Kandidaten krijgen een overzichtelijk beheerdersdashboard waarin meerdere CV's online opgemaakt kunnen worden. Hebben zij een interessante vacature gezien? Reageren met het juiste passende CV kan met een paar klikken.

Noot voor redacties