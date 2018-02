Senioren delen hun verhaal: Verborgen Schatten

Den Haag, 20180214 --Verborgen Schatten is uniek doordat het een activiteit is gericht op senioren die van literatuur houden. De acteur houdt theatrale voorleessessies aan de hand van een thema, bijvoorbeeld Kinderjaren, Vakantie en Uitgaan. Ook muziek, gedichten, boeken, liefdesbrieven en andere literaire en muzikale juweeltjes staan op het programma. Annie MG Schmidt, Simon Carmiggelt, het liedje ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’ en bekende uitdrukkingen van toen zoals ‘bermtoerisme’ en ‘Brylcreem’; zomaar een greep uit de inhoud van de bijzondere voorleeskoffer. Deze goedgevulde koffer leidt tot een levendige voorleessessie vol humor en herkenning. De prachtige verhalen worden op creatieve wijze in een doe-boek vastgelegd voor de senioren zelf, maar natuurlijk ook voor de dierbaren om hen heen, want iedereen heeft een verhaal!Verborgen Schatten zoekt nog enthousiaste deelnemers. Aanmelden kan via de deelnemende locaties. Ook zoekt stichting BedtimeStories vrijwilligers, die ongeveer 3 uur per week beschikbaar zijn. Zij kunnen zich aanmelden via (vrijwilligers@bedtimestories.nl) Stichting BedtimeStories is in 2012 opgericht door actrice en theatermaakster Guusje Eijbers. Zij doet graag vanuit haar vakgebied iets terug voor de maatschappij met haar liefde voor mens en literatuur. Door het voorlezen en maken van verhalen biedt BedtimeStories verlichting aan jong en oud, in de vorm van troost, inspiratie en vermaak in ziekenhuizen, wijkcentra, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het bijzondere werk van de stichting BedtimeStories wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van vele particulieren, de gemeente Den Haag, Oranje Fonds, Fonds 1818, Haags Ontmoeten en anderen.

