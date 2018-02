ParkNed Waalwijk neemt Glasvezel Vught over

Waalwijk, 20180216 --ParkNed exploiteert glasvezelnetwerken voor bedrijven en instellingen zodat ze een toekomstvaste, betrouwbare en supersnelle verbinding hebben tegen betaalbare tarieven. In Waalwijk heeft ParkNed één van de grootste zakelijke glasvezelnetwerken van Nederland waar klanten zoals Bol.com, Ingram Micro, vanHaren en XENOS. En nu bedient ParkNed dus ook bedrijven in Vught met razendsnel internet.Met de nieuwe ervaren exploitant van het glasvezelnetwerk kunnen de aangesloten bedrijven in Vught rekenen op hogere kwaliteit. Die kwaliteitssprong komt vooral door beter beheer en management van het netwerk en doordat de monitoring vanuit Waalwijk gebeurt. Inspectie en onderhoud van glasvezelnetwerken zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur. ParkNed directeur-eigenaar Peter Grotenhuis: “Door de overname kunnen we de krachten bundelen, ontstaat er synergie tussen meerdere netwerken en zijn wij in staat om de klant een betere dienstverlening te bieden. En dat alles voor lagere prijzen. Ook investeren wij in de techniek waardoor het netwerk continu geüpgraded wordt naar de nieuwste technologie.”ParkNed wil met haar ultramoderne glasvezelnetwerken bedrijven in staat stellen nog sneller en constanter te werken en zo de concurrentie voor te blijven. Dat is vooral belangrijk voor Telecom-, IT- en databedrijven, maar ook voor webwinkels en ondernemingen die via internet hun diensten en producten aanbieden. De focus van ParkNed ligt op Brabant, met Gelderland, Drenthe en Overijssel in het vizier. Met de overname van Glasvezel Vught slaat ParkNed een brug tussen Oost- en West-Brabant.ParkNed Waalwijk, dochter van Levelfour Networks in Arnhem, ontstond in 2009 op initiatief van de gemeente Waalwijk en exploiteert glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. De regionale glasvezelexploitant bedient ruim 800 aangesloten bedrijven. ParkNed wil bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale infrastructuur naar Next Generation Infrastructures om de koppositie van Nederland te waarborgen.

Noot voor redacties