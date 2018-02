Naam Andersen Tax & Legal nu ook in Egypte

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- 20180221 --

De naam Andersen wordt deze week in Egypte gelanceerd nu Maher Milad Iskander and Co., een Egyptisch belasting- en juridisch kantoor uit Caïro, formeel de naam Andersen Tax & Legal heeft aangenomen. Maher Milad Iskander and Co. werd in juli 2017 een samenwerkend kantoor van Andersen Global en is een van de drie die in 2018 onderdeel zijn geworden van Andersen en de naam hebben aangenomen.

Maher Milad Iskander, Managing partner bij Andersen Tax & Legal in Egypte, zei: “De strategie van Andersen Global om te focussen op uitstekende belasting- en juridische diensten zorgt voor een groot aantal voordelen en geeft ons de mogelijkheid om onze buitenlandse klanten beter te dienen. We kijken ernaar uit om te blijven werken met het Andersen-team en via onze collega’s over de hele wereld naadloze innovatieve en klantgebaseerde oplossingen te blijven leveren op wereldwijd niveau.”

“Egypte wordt gezien als een van de snelst groeiende markten ter wereld en de ingebruikname van de naam Andersen Tax in Egypte komt op het perfecte moment”, voegde Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO, Mark Vorsatz, toe. “Bij onze uitbreidingsstrategie in het Midden-Oosten, zorgt een samenwerkingsverband met synergetische personen ervoor dat we optimaal zijn uitgerust om te kunnen voldoen aan de behoeften van klanten in deze voorkeursmarkt. Gedurende de tijd als samenwerkend kantoor en nu als kantoor dat onderdeel is van ons bedrijf, heeft het team in Egypte laten zien dat ze hun uiterste best doen om de best mogelijke service te leveren. Dit past perfect binnen onze waarden en onze wereldwijde toewijding aan onze klanten.”

Onder de naam Andersen Tax & Legal blijft het kantoor een breed aanbod aan juridische en belastingdiensten aanbieden voor Egyptische en buitenlandse commerciële instanties en ondernemingen, zoals fusies en overnametransacties, het opstellen en evalueren van aandeelhoudersovereenkomsten, het aanpassen van de juridische formuleren van een onderneming, due diligence, het opstellen en evalueren van financieringsovereenkomsten, leningsovereenkomsten, arbeidscontracten, evenals het vertegenwoordigen van klanten bij geschillenbeslechting, arbitrage, commerciële en civiele procesvoering, en het evalueren van investeringsstrategieën. Het kantoor blijft ook geïntegreerde belastingondersteuning bieden voor Egyptische en buitenlandse bedrijven die actief zijn in Egypte, inclusief belastingplanning, risicobeoordeling, ondernemingsstructuur, evaluatie intern controleproces, training voor belastingzaken, onderhandeling met belastingautoriteiten en het vertegenwoordigen van ondernemingen op alle niveaus van de Egyptische rechtbanken.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en heeft een aanwezigheid in meer dan 84 locaties via aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180220006682/nl/