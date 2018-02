Cryptobelegger houdt vertrouwen ondanks crash

's-HERTOGENBOSCH, 20180222 --Medio januari stond driekwart van de cryptobezitters nog op winst. Medio februari heeft nog maar 51% een positief rendement. Nederlanders steken geen grote bedragen in cryptomunten. De gemiddelde investering is slechts €200. Men blijkt ook geen grote risico’s te nemen. Zes op de tien kochten Bitcoins of andere digitale munten met geld van hun lopende rekening. Minder dan 1% investeerde in cryptovaluta met geleend geld.Nederlanders zitten voor de lange termijn in cryptomunten. Ongeveer 71% koopt cryptomunten om op de lange termijn rendement te maken. Deze groep staat ook wel bekend als ‘hodlers.’ Het lage investeringsbedrag en het feit dat ze er voor de lange termijn inzitten is een mogelijke verklaring waarom er weinig bezitters uitstapten tijdens de daling.De cryptovaluta-bezitter heeft een zeer hoge verwachting van het toekomstige rendement van de investering. Deze verwachting is door de recente koersdaling wel behoorlijk getemperd. In januari streefden bezitters nog naar een rendement van 11x hun inleg. In februari is het beoogde rendement gedaald naar 6x de inleg. Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.Bovenstaande resultaten komen uit de Cryptovaluta Monitor . Een onderzoek van Multiscope naar betalen, beleggen en sparen in een nieuwe economie. Hiervoor zijn twee metingen uitgevoerd. De eerste meting in de week van 16 januari (n=7.364) en de tweede meting in de week van 12 februari (n=5.042). De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

