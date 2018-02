Westinghouse en EDF helpen bij ontmanteling Spaanse kerncentrale

Westinghouse Electric Company gaat technische ondersteuning bieden in Vandellós 1 in samenwerking met EDF

Westinghouse Electric Company en Electricité de France (EDF) hebben vandaag bekendgemaakt dat ze samen een contract hebben gekregen van Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), de Spaanse instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties.

De overeenkomst bestaat uit een contract voor technische ondersteuning gedurende vier jaar voor de latentiefase van het project voor ontmanteling en buitenbedrijfstelling in de kerncentrale Vandellós I in Spanje en omvat de voorbereiding van technische en licentiedocumenten.

“We zijn zeer verheugd dat ENRESA heeft gekozen voor Westinghouse en EDF om de ontmantelingsactiviteiten in de kerncentrale Vandellós I te blijven ondersteunen,” aldus Yves Brachet, Vice President Global Decommissioning, Decontamination, Remediation & Waste Management van Westinghouse. “Dit contract toont opnieuw de wereldwijde capaciteiten en expertise van Westinghouse op het gebied van de levering van innovatieve ontmantelingsoplossingen.”

Sylvain Granger, hoofd van de ontmantelings- en radioactief afvalbeheersactiviteiten van EDF, verklaarde: “Het doet EDF genoegen om met Westinghouse samen te werken op deze ontmantelingslocatie om ENRESA efficiënte industriële oplossingen te bieden die zijn ontwikkeld voor de ontmanteling van haar eigen, op natuurlijk uranium draaiende grafietgasreactoren. Dit contract toont de internationale erkenning van de kennis van EDF op het gebied van ontmanteling.”

Vandellós I, gevestigd in Tarragona, Spanje, en eigendom van Hifrensa, was een Franse gasgekoelde UNGG-reactor (Uranium Naturel Graphite Gaz) en werd gebruikt tussen 1972 en 1989. ENRESA begon met de ontmanteling en buitenbedrijfstelling van Vandellós I in 1994.

