OVERNAME ICT VISION DOOR AVENSUS GROEP EEN FEIT

Op de foto vlnr. Ed Trautig (Avensus Groep), Abram Schermer (Avensus Groep), Thomas Colen (ICT Vision), Hubert Verbeek (Holland Venture), Philip Willms (Holland Venture)

ALMERE - EINDHOVEN, 20180222 --IT maakt grote veranderingen door, veel bedrijven gaan van on-premise naar de cloud. IT beweegt van ondersteunende processen naar kernprocessen, waarbij kwetsbaarheden kunnen ontstaan in organisaties. Data is de asset van iedere onderneming en het beveiligen hiervan is van het grootste belang. Avensus versterkt haar klanten door IT-complexiteit weg te nemen en veiligheid te vergroten. Op het gebied van High Grade Security is Avensus marktleider in de Benelux. En met haar Managed Cloud Services onderscheidt Avensus zich door deskundigheid en klantgerichtheid.De pijlers van Avensus Groep zijn Security en Cloud Solutions. Door het vormen van de Avensus Groep ontstaat er ruimte om gespecialiseerde entiteiten, zoals ICT Vision, toe te voegen. Hiermee wordt de slagkracht van Avensus vergroot. Avensus Groep geeft vanuit de twee pijlers invulling aan onderwerpen als cloud security, malware en data protection, cloud technology en transition. De overname van Managed Service Provider ICT Vision past daarmee naadloos in het aanbod dat Avensus Groep voor ogen heeft.Avensus Groep is voornemens een veelzijdige IT-speler te worden, waarbij meerdere dochterondernemingen verworven worden die als flexibele specialist functioneren in hun eigen niche. Deze aanpak levert de slagkracht van een grote onderneming in combinatie met de deskundigheid en flexibiliteit van een betrokken specialist. Avensus vormt hierbij het platform en met de overname van ICT Vision is een belangrijke stap gezet in de verdere uitrol van de buy-and-build strategie.‘Wij hebben al meerdere bedrijven op de radar staan die in de nabije toekomst onderdeel gaan uitmaken van Avensus Groep. Holland Venture is (hands-on) betrokken en zal zowel commercieel als strategisch ondersteuning bieden bij het uitrollen van de buy-and-build strategie. Ervaren IT ondernemer Abram Schermer zal als managing director verantwoordelijk zijn voor de commerciële invulling van Avensus Groep. Ik kijk uit naar deze samenwerking waarbij we concreet invulling geven aan onze ambitie om een marktleidende positie in Security & Cloud te creëren.’, aldus Ed Trautig, managing director Avensus Groep.Avensus is initieel opgericht in 2000 en heeft haar focus de laatste jaren op de Zorg, Overheid en Financials gericht. Met hoogwaardige dienstverlening in Cloud en security is het bedrijf gegroeid naar een totale omzet van meer dan EUR 15 miljoen en circa 100 medewerkers met vestigingen in Almere, Delft en Eindhoven.ICT Vision is een Managed Services Provider voor de kleine- en middelgrote organisatie. Voor deze organisaties is het essentieel om de continuïteit van ICT te waarborgen. De ICT Vision beheerservices leveren hier een grote bijdrage aan. Wij zorgen er voor dat alle informatie systemen beschikbaar zijn en blijven. Op een moderne manier, gebruikmakend van de cloud en met hoge klanttevredenheid.Holland Venture heeft in de afgelopen 35 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 130 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.

