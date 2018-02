Trendwatcher Klaus van den Berg bij kick-off Strong Girls Network

AMSTERDAM, 20180222 --Tijdens het diner zal markt- & trendonderzoeker Klaus van den Berg de megatrends van de Nederlandse informatie-samenleving presenteren die hij onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Zijn werkdocument ‘De (r)evolutie van de (i)Samenleving’ kunt u hier downloaden . Zijn trendpresentatie is van 17.45-18.00 uur.ELANCE richt zich op het versterken van meiden en jonge vrouwen. Economische zelfstandigheid is daarbij zeer belangrijk. Door onderdeel te zijn van het Strong Girls Network worden meiden, vrouwen, powervrouwen, bedrijven en organisaties onder leiding van ELANCE met elkaar verbonden zodat ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.Bij ELANCE zetten wij ons in voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Wij kunnen dit niet zonder jullie! In de afgelopen 8 jaar heeft ELANCE bewezen een broedplaats te zijn voor talentvolle vrouwen door meer dan 400 vrouwen te coachen. Jullie bijdrage is van groot belang; dit kan op verschillende manieren: ambassadeur of coach worden, een financiële bijdrage leveren, expertise inzetten, maar ook andere ideeën die we graag van jullie horen op 22 februari.Op deze avond gaan wij onze ambities met elkaar delen en vragen wij jullie ook mee te denken over een concrete invulling van het Strong Girls Network.We hopen dat je er 22 februari vanaf 16:30 uur bij kan zijn! Wij staan open voor input voor de avond zelf, mocht je ideeën hebben dan horen wij dat graag.Meld je aan door te mailen naar (julienne@elanceacademy.nl) Locatie: ELANCE Academy, Bos en Lommerplein 281, 1055 RW Amsterdam

Noot voor redacties