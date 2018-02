Crowdfunding voor nabestaanden Vliegramp MH17 vandaag van start

EINDHOVEN, 20180222 --De meeste slachtoffers kwamen uit Nederland, Australië, Maleisie en Indonesië. Op zaterdag 24 maart aanstaande wordt voor de nabestaanden en alle hulpverleners bij de Vliegbasis Eindhoven door de Brabantse Commissaris van de Koning en de burgemeester van Eindhoven een gedenkteken onthuld.Meer dan 2200 nabestaanden uit Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Maleisië, de Filippijnen, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, maar ook de ruim 600 hulpverleners die bij de ramp werden ingezet worden vandaag uitgenodigd voor deze herdenking door of namens de Stichting Walk-for-298. Deze stichting werd kort na de vliegramp opgericht door Ronald Rutten, die als coördinator van een landelijke hulpverleningsorganisatie verantwoordelijk was voor de ceremoniële plechtigheden en de algehele organisatie bij de terugkeer van de vele honderden slachtoffers van deze vliegramp op de Vliegbasis Eindhoven. Ze willen veel voor de vele nabestaanden en hulpverleners betekenen en starten daarvoor vandaag een crowdfunding.Bij voldoende donaties wil de stichting veel ondersteuning bieden aan de nabestaanden en de vele honderden hulpverleners:- GRATIS voor de nabestaanden van elk slachtoffer een replica (miniatuur) van het gedenkteken en indien mogelijk ook voor vele hulpverleners;- GRATIS een lunch en diner, voor zowel de nabestaanden als de vele hulpverleners op zaterdag 24 maart aanstaande bij een aantal restaurants in de regio Eindhoven, waardoor er nog meer onderlinge verbondenheid kan ontstaan;- GRATIS vliegtickets voor alle nabestaanden uit Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Canada, Maleisië, Indonesië en het Verenigd Koninkrijk om deze herdenking en de onthulling van het gedenkteken bij de Vliegbasis Eindhoven te kunnen bijwonen;- GRATIS hotelovernachtingen op zaterdag 24 maart aanstaande voor de nabestaanden bij hotels in de regio Eindhoven;- GRATIS NS-treindagkaarten, geldig voor heel Nederland met GRATIS aansluitend busvervoer in Eindhoven op zaterdag 24 maart voor de nabestaanden en alle ruim 600 hulpverleners.De stichting hoopt op een belangrijke ondersteuning vanuit de Nederlandse samenleving bij de landelijke actie die vandaag werd gestart:Uitgebreide informatie voor de pers en belangstellenden: https://www.walk-for-298.nl/ MH17: https://youtu.be/nkDz7vOhHXU

Noot voor redacties