Online broker wint award voor beste vastgoednetwerker van Rotterdam

Niet geheel onverwachts

De brug tussen online en offline

Ondernemers vinden hun kantoor steeds vaker online

ROTTERDAM, 20180222 --Een bijzondere prestatie ja, maar geheel onverwachts is het niet. Flexas.nl , ooit begonnen als startup en disruptor in de vastgoedmarkt, is inmiddels uitgegroeid tot scale-up. Het bedrijf groeit al jaren hard door. Tegenwoordig is de online bemiddelaar niet meer weg te denken uit de vastgoedwereld. Een onmisbare schakel die zowel het kleine MKB als grotere bedrijven assisteert in hun zoektocht naar een kantoor. Het was daarom slechts een kwestie van tijd voordat één van dit soort titels naar een online broker zou gaan.De reden voor het succes van Flexas.nl en Colin Westerneng? Volgens eigenaar, Marcel de Groot, is dat niet ingewikkeld. “Flexas.nl slaat de brug tussen online en offline. Vastgoed draait om kennis en netwerk, dat is niet enkel online. Wij proberen de juiste combinatie te zijn voor verhuurders en huurders van kantoorruimtes. Samen met een goed vindbare gebruiksvriendelijke website, persoonlijk advies en begeleiding zorgt dit voor een efficiënte zoektocht. Daarom ben ik ook zo trots op Colin, hij spendeert veel tijd aan zowel zijn kennis als zijn netwerk. Huurders en verhuurders waarderen dit en plukken er de vruchten van want hij kent alle kantoren in Rotterdam .”De online bemiddelaar is al jaren actief op de kantorenmarkt en merkt dat het aantal ondernemers die hun kantoor via het internet vindt fors blijft groeien. Dat is eenvoudig te verklaren. Het percentage van de ondernemers en huisvestingbeslissers die opgegroeid zijn met het internet wordt steeds groter. Het logische gevolg hiervan is dat zij hun zoektocht vrijwel altijd online beginnen.

Noot voor redacties