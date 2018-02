Boekhoudprogramma Jortt maakt boekhouden even eenvoudig als e-mailen

ALMERE - AMSTERDAM, 20180223 --De belangrijkste vernieuwing is dat Jortt een takenlijst klaarzet, gesorteerd per taak. Eigenlijk net zoals e-mails in een mailbox staan. Afhankelijk van de taak zorgt Jortt dat binnen hetzelfde scherm een opdracht gegeven kan worden. Is een verkoopfactuur nog niet (helemaal) betaald? Dan kun je kiezen om deze te herinneren, een betalingsverschil te boeken of om de taak tijdelijk te snoozen. Alle opdrachten zijn slechts één klik werk en kunnen ook in bulk worden verwerkt. En is er een leverancier betaald? Dan komt binnen dezelfde pagina een ander paneel tevoorschijn waar deze kosten een categorie krijgen toegewezen, bijvoorbeeld kantoorkosten. Jortt leert hier direct van en zorgt dat betalingen aan dezelfde leverancier een volgende keer direct in de juiste categorie komen. Met een paar klikken is de hele takenlijst weggewerkt. En is de takenlijst leeg dan heeft Jortt de hele boekhouding al verwerkt.Achter de schermen verwerkt Jortt de boekhouding volledig geautomatiseerd. De btw-aangifte, de winst- en verliesrekening en de balans worden realtime gemaakt. Maar ook geavanceerde taken, zoals afschrijven, het doen van de jaarafsluiting en het opstellen van de jaarrekening worden automatisch gedaan. Uiteraard gaat alles volledig volgens de regels van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.In Nederland is er een keuze tussen meer dan 100 boekhoudprogramma's. En zoals de naam al aangeeft, zijn dat allemaal programma's om zelf (of via een boekhouder) de boekhouding mee te doen. Jortt start een nieuwe fase. Met Jortt ga je niet meer boekhouden, maar Jortt is een applicatie die de boekhouding voor je doet.Jortt is geschikt voor alle bedrijven met een omzet tot 12 miljoen euro per jaar en/of tot 50 werknemers. Ongeacht of het een eenmanszaak, vof, maatschap, stichting of bv is. Jortt kost € 12,50 per maand en is de eerste maand gratis. Kijk voor meer informatie op www.jortt.nl Jortt is een intuïtieve applicatie dat de boekhouding doet voor ondernemers. Jortt is een 100% Nederlands bedrijf met meer dan 21.000 gebruikers. De kantoren van Jortt staan in Amsterdam en Almere. De software van Jortt wordt in-house gemaakt en maakt gebruik van de nieuwste technieken zoals machine learning.

