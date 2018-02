Minister LNV voor rechter vanwege ontsnapte eekhoorns

LEEUWARDEN, 20180223 --Door haar eigen berichten op Facebook kwam begin 2016 aan het licht dat de Amerikaanse rode eekhoorns die bij het Leeuwarder bos werden gezien, afkomstig waren van Christel Kroes, wonend aan de Dokkumer Trekwei bij Jelsum. Dat is zo’n 700 meter vanaf de plek waar de eekhoorns nu nog steeds worden gezien. Zij had vier van die eekhoorns gekocht en cadeau gedaan aan haar schoonvader die naast haar woont. Die deed ze in een kooi waar ze op een gegeven moment uit ontsnapten. Omdat ze nog in de buurt waren, kon hij ze terugvangen. Hij deed ze terug in de kooi, maar in het najaar van 2014 ontsnapten ze opnieuw. Toen pas kwam de man erachter dat de eekhoorns een gat hadden gegraven. In de zomer van 2015 vulde hij de kooi met nieuwe exemplaren.Na een melding constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in april 2016 dat de kooi ongeschikt was: het frame bestond uit houten latten die knaagsporen vertoonden en het gaas was te dun en te slap voor het houden van eekhoorns. De RVO constateerde dat de eigenaar hiermee het uitzetverbod uit de Wet natuurbescherming had overtreden en dwong de man in de zomer van 2016 om zodanige maatregelen te nemen dat de (nieuwe) eekhoorns niet meer konden ontsnappen. Hierop besloot de man om de eekhoorns van de hand te doen. En hoewel het beleid is om de houder voor te schrijven dat de ontsnapte of losgelaten dieren worden teruggevangen, deed de RVO dit niet.Ook nadat het platform in het najaar van 2016 een handhavingsverzoek deed, weigert de RVO de man te bevelen om de eekhoorns terug te vangen. “Er zou volgens de RVO inmiddels te veel tijd verstreken zijn, en het is volgens de RVO ook niet zeker dat de in het Leeuwarder bos gesignaleerde eekhoorns van de man afkomstig zijn,” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. “Dat er veel tijd verstreken is, ligt vooral aan de trage en onbegrijpelijke besluitvorming van de RVO. En Christel Kroes, die de eekhoorns voor haar schoonvader kocht, heeft al sinds de eerste meldingen bevestigd dat het haar eekhoorns waren.”Het platform is daarom naar de rechter gestapt. De zaak wordt behandeld bij de Rechtbank Amsterdam, een datum is nog niet bekend.

