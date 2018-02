Data eXcellence neemt ITCG over

Data eXcellence neemt datamigratiespecialist ITCG over

NIEUWEGEIN, 20180223 --De combinatie van ITCG en Data eXcellence heeft meer dan 50 datamigratiespecialisten in huis die gezamenlijk meer dan 500.000 uur ervaring hebben in het uitvoeren van complexe datamigratietrajecten. Hiermee wordt Data eXcellence europees marktleider gespecialiseerd in datamigraties.Waar Data eXcellence zich over het algemeen richt op financiële dienstverleners, richt ITCG zich over het algemeen op (semi)overheid, uitgevers, telecommunicatie, woningcorporaties, utilities en finance. Met deze overname adresseert Data eXcellence een grotere markt en wordt belangrijke domeinkennis toegevoegd.Harald Kikkers, oud aandeelhouder ITCG: “ITCG heeft zich de laatste jaren toenemend gericht op het leveren van datamigratiediensten. Deze focus heeft ons veel gebracht: zeer tevreden klanten en een hechte groep medewerkers die met veel passie en plezier voor deze klanten werkt. Met de verkoop van ITCG aan Data eXcellence wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van ITCG. Een stap waarmee ITCG verder kan groeien, waarmee we onze innovatiekrachten bundelen en waarmee we onze klanten van een breder pakket migratiediensten kunnen voorzien.”Guido Jurgens, directeur Data eXcellence: “Dankzij de overname van ITCG versnelt Data eXcellence de uitvoering van haar strategie om de leidende datamigratiespecialist in Europa te zijn. ITCG heeft excellente mensen, enorm veel ervaring en een ongelofelijke passie voor het vak. Daarnaast biedt het dienstenportfolio van ITCG een verbreding waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Onze gezamenlijke focus is en blijft datamigratie!Wij verwachten dat ITCG en haar medewerkers binnen de Data eXcellence een succesvolle toekomst tegemoet gaan. We voelden vanaf het eerste contact een goede klik met iedereen - de cultuurwaarden van beide organisaties liggen heel dicht bij elkaar. We kijken dan ook erg uit naar de samensmelting van de twee bedrijven.“Financiële details over deze overname worden niet bekend gemaakt.ITCG helpt organisaties met het uitvoeren van grootschalige datamigraties, het implementeren van data warehouses en het verbeteren van datakwaliteit.ITCG is specialist op dit gebied en ondersteunt sinds 1998 vele organisaties, waaronder banken, (zorg)verzekeraars, (semi)overheid, uitgevers, telecommunicatie, woningcorporaties, utilities en finance.Data eXcellence is opgericht in 2009 met 100% datamigratie als kern van haar missie. Data eXcellence biedt een complete datamigratie-oplossing voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, telecom en overheid. Data eXcellence werkt samen met diverse partners om klanten 100% garantie te bieden op een correcte en kostenefficiënte datamigratie-oplossing.

