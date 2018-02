Minister Schouten, stem voor een verbod op neonicotinoïden

WARMENHUIZEN, 20180225 --Op 21 maart stemt de EU over een totaalverbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam in buitenteelten. Elf landen stemmen voor een verbod. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen?Recent benoemden de VN het gebruik van pesticiden als een schending van het mensenrecht op gezondheid [1] . Elf landen, waaronder Engeland en Frankrijk spreken zich nu al uit voor een totaalverbod op deze neonicotinoïden. Op basis van het recente inzicht over de enorme afname van insecten heeft Engeland [2] zijn standpunt herzien.Er is dus alle reden voor Nederland om hetzelfde te doen.Een totaalverbod betekent een gigantische stap naar een gezonde, schone landbouw en een vitale natuur. En dát is wat we allemaal - mensen en dieren - nodig hebben, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving. Dit is een cruciaal moment!Daarom is er nu een petitie gestart: https://tinyurl.com/y87k8m6g Prominente Nederlanders waaronder Jan Terlouw, professor Hans de Kroon RU en professor Louise Vet NIOO-KNAW, hebben hun naam verbonden aan een stem voor een schonere landbouw zonder neonicotinoïden!De petitie gaat 25 februari online.De resultaten worden op 14 maart aangeboden aan minister Carola SchoutenMeer informatie op: https://steundebijen.wordpress.com/ Noten:

Noot voor redacties