Een logistieke oproep aan Den Haag

BREDA, 20180226 --En dat terwijl de bevolkingsgroei, de verstedelijking, online consumentenbestedingen en same deliveries de komende jaren blijven toenemen.Studenten van de Hogeschool van Amsterdam deden onlangs onderzoek naar stadsdistributie in de Amsterdamse wijk de Pijp. Zij ontdekten dat 80% van alle voertuigen slechts één zending brengt. In Amsterdam is één op de vijf voertuigen een vrachtvoertuig.Dus pleit het rapport voor grootschalige verandering. En terecht. Want op landelijke schaal vindt 40% van alle vrachtvervoer in de stad plaats. En uit onderzoek blijkt dat het vrachtvervoer (busjes en trucks) in een stad als Rotterdam verantwoordelijk is voor 34% van de Co2-uitstoot.Het rapport toont aan dat de afgelopen jaren ontzettend veel concrete stappen gezet zijn richting schonere stadsdistributie. Lokale overheden en onderwijsinstellingen door het hele land initieerden tal van initiatieven. Ook bedrijven als DHL en PostNL hebben voortrekkersrollen op zich genomen om innovatieve concepten te lanceren.In 2017 kwam Transport Logistiek Nederland ook met een statement voor het Nederlandse beroepsgoederenvervoer: in 2025 de gehele CO2 uitstoot in Nederland halveren. En de uitstoot van emissie tot nul terug te dringen in de binnensteden.Vandaag lijkt 2025 nog ver weg. Zo lijkt op maandag, de vrijdag ook nog ver weg. Maar voor je het weet, is het al vrijdag. En over 7 jaar is het al 2025. Het probleem is dat nog niet één grote truckfabrikant een emissieloze trekker in productie heeft. De Mercedes E-truck komt rond 2020 op de markt. De Tesla Semi lijkt in 2019 / 2020 in productie gaan, als ze het halen. Daarnaast valt het nog te bezien de amerikanen op tijd kunnen voldoen aan de Europese eisen.De serieproductie van de MAN Etruck is gepland voor begin 2021. Volvo zegt ook een hybride truck te ontwikkelen, maar niet wanneer. Tegen 2030 wil Scania een energie-efficiënt wagenpark zonder fossiele brandstoffen realiseren. Maar daar hebben we de komende 7 jaren nog niet zo veel aan. DAF vindt het nog te vroeg voor “een economisch verantwoorde overstap.”Du moment dat emissieloze trucks in grote getalen te koop zijn, kan de echte transitie van start. Volgens het CBS rijden in Nederland op dit moment iets meer dan 1 miljoen bedrijfswagens rond. Per jaar worden in Nederland zo’n 85.000 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Om al deze bedrijfswagens te vervangen gaat jaren duren.Maar de grootste uitdaging worden de kosten. De prijzen van elektrische trekkers lijken niet mals te zijn. In november publiceerde Tesla de prijzen van de Tesla Semi: ruim 2 maal de prijs van een gewone trekker.Aan ondernemingsdrang ontbreekt het niet onder Nederlandse vervoerders. Maar de marges in het wegtransport zijn ontzettend laag. Daarnaast zijn veel vervoerders de schrik van de crisis nog maar net te boven. Veel transportbedrijven hebben de afgelopen 10 jaar veel vrachtwagens met verlies moeten verkopen.Gaan vervoerders dan massaal overstappen naar electrisch? Die kans lijkt niet groot. Niet zonder gigantische subsidies.En daarom zal in Nederland Den Haag de plaats moeten zijn waar de financiële slagkracht vandaan komt. Politiek Den Haag zal met flinke subsidies, regelingen en nieuwe wetgeving moeten komen.Aan initiatieven vanuit het land ontbreekt het niet. De bal ligt in Den Haag

