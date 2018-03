De industrie van de toekomst begint hier: Carnot, de drijvende kracht en een toonbeeld van Franse innovatie

Van 27 t/m 30 maart 2018 brengt 'GLOBAL INDUSTRIe' het Franse en Europese industriële ecosysteem bij elkaar voor het grootste evenement dat volledig gewijd is aan de industrie van de toekomst. De Carnot Instituten, als ware motor voor innovatie, zullen het krachtigste R&D-aanbod presenteren van de beste Franse onderzoekslaboratoria die toegankelijk zijn voor fabrikanten. Het Carnot-netwerk zal aanwezig zijn op de gedeelde stand 'Le Village Carnot', die het aanbod van 17 multi-competentie-instituten bijeenbrengt: hal 4 stand 4N103, op de 3D-dorpsstand Additive Manufacturing: hal 5 - stand 5D146, evenals op de stands van veel strategische spelers (bedrijven, territoria, enz.).

Om de R&D van de bedrijven te stimuleren en hun toegang tot de vaardigheden en technologie van de grootste Franse laboratoria te vergemakkelijken, zal het Carnot-netwerk talrijke technologieën presenteren die de innovaties van morgen belichamen. Deze omvatten innovatieve materialen met papier en textiel die elektromagnetische golven filteren, een autonome en organische batterij voor het aandrijven van kunstmatige harten, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotica, virtual reality en IOT, en systemen die de energie-efficiëntie verbeteren. De teams van de Carnot Instituten zullen aanwezig zijn om de gepresenteerde technologieën toe te lichten en te bedienen. Tijdens de 4 dagen van de tentoonstelling wordt een aan animaties gewijde ruimte geboden aan de bezoekers, en Carnot-experts zullen ook beschikbaar zijn voor bedrijven voor uitgebreide vergaderingen.

Innovatie voor bedrijven stimuleren

Met 30.000 onderzoeksmedewerkers en 1.050 patenten geregistreerd in 2016 genereert de Carnot 710 miljoen euro aan contracten met zakelijke partners. Deze cijfers tonen aan dat het Carnot-netwerk de belangrijkste speler in Frankrijk is voor onderzoek tussen bedrijven en openbare laboratoria. Door elk jaar 70 start-ups te creëren bewijst het Carnot-netwerk ook zijn vermogen om innovatie te versnellen en te verspreiden.

Dankzij deze troeven is het Carnot-netwerk een essentiële partner om van Frankrijk de kampioen van de industrie van de toekomst te maken en om bedrijfsinnovatie te ondersteunen in alle regio's van de wereld: Europa, Amerika en Azië.

Meer informatie over het Carnot-netwerk: http://www.instituts-carnot.eu/en

Meer informatie over de tentoonstelling: http://www.global-industrie.com/en/

