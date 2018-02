NIBC Bank investeert in Solarus

VENLO/DEN HAAG, 20180226 --De hybride systemen van Solarus produceren tegelijkertijd warmte en elektriciteit en leveren 3x meer energie op dan een traditioneel zonnepaneel. Het bedrijf heeft een productiefaciliteit in Venlo en heeft installaties in West-Europa, Zuid-Afrika en India. Afnemers zijn vooral hotels, (food) procesindustrie en nieuwbouwprojecten.“We zijn heel verheugd met de investering van NIBC”, zegt Leen Zevenbergen, CEO van Solarus. “Het is voor ons een erkenning dat wij als Nederlands high tech maakbedrijf met een grote potentie gekwalificeerd worden. NIBC heeft uitgebreid gekeken naar de robuustheid van onze technologie, de waarde die wij voor onze klanten kunnen creëren en de impact die we kunnen realiseren in de verduurzaming van de energievoorziening.”“Voor NIBC is de investering in Solarus een belangrijke stap op het gebied van impact investing”, zegt Frans van der Harst, co-head NIBC Mezzanine & Equity Partners. “We zijn ervan doordrongen dat bedrijven het verschil kunnen maken in het oplossen van maatschappelijke en energie vraagstukken. Solarus is zo’n bedrijf. Met doordachte en beproefde technologie heeft het aangetoond dat zonne-energie aanzienlijk beter benut kan worden dan tot op heden gebeurt. We vinden Solarus een mooi voorbeeld van een kansrijke scale-up in de Nederlandse maakindustrie. Het Mezzanine & Equity Partners team verstrekt risicokapitaal aan succesvolle bedrijven op voor hen beslissende momenten en creëren op die wijze flexibele oplossingen voor o.a. groeisituaties om een onderneming naar de volgende stap in haar ontwikkeling te brengen. Het team wil een partner zijn voor het management door mee te denken over zaken waar een groeiend bedrijf mee te maken krijgt. Het management van de onderneming is hierin leidend en NIBC heeft de kennis en het netwerk om toe te voegen.“Solarus begon in 2006 als een R&D spin-off van het Zweedse energieconcern Vattenfall. Het bedrijf richtte zich toen op het ontwikkelen van een hoog efficiënte warmtecollector (Thermisch) voor noordelijke landen. De ontwikkelde innovatieve technologie is later gecombineerd met PV-technologie wat resulteerde in de hybride (PV+T) PowerCollector™. Het bedrijf maakte de stap van R&D naar de markt en vanaf 2014 zag de Nederlandse ondernemer Leen Zevenbergen de potentiële impact van de PVT-technologie. Hij ging in op de uitnodiging om CEO te worden en begon met de opbouw van het bedrijf. Nu 4 jaar later staat er een bedrijf met geautomatiseerde productie faciliteiten, geteste en gecertificeerde producten, een netwerk van partners in een aantal strategische markten en een internationaal team (nu ruim 40 medewerkers) van ervaren managers, enthousiaste wetenschappers, productie- en customer engineers. R&D is nog steeds een kernkwaliteit van het bedrijf. In 2016 verwierf het bedrijf als leider van een consortium een Eureka/Eurostars R&D subsidie van € 2,7 miljoen.Solarus biedt een goede oplossing voor klanten die een continue behoefte hebben aan warmte en elektriciteit, zeker in situaties waarin beperkte (dak)ruimte is om collectoren te plaatsen. Dat geldt onder meer voor hotels, projecten en gebouwen in urbane gebieden. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaf in diverse studies al aan dat PVT-technologie de belangrijkste oplossing is in de ‘battle for the rooftops’. Inmiddels heeft Solarus ruim 1.500 PowerCollectors geïnstalleerd bij een aantal grote hotelketens, moderne appartementen complexen, een kaasfabriek, kantoorgebouwen en bedrijven.Solarus heeft een schaalbaar business-model. Het product is zodanig ontworpen dat Solarus gemakkelijk een assemblagelijn in een lokale markt kan plaatsen. De hightech componenten die in Venlo geproduceerd worden kunnen zo met lokale mensen en toeleveranciers tot complete PowerCollectors™ geproduceerd worden. Deze aanpak past ook in de filosofie van Solarus om zo duurzaam mogelijk te werken en ook een maximale positieve sociale impact hebben. Het bedrijf is al sinds 2014 een zogenaamde B-Corp, een bedrijf dat een duurzame balans nastreeft in goede zakelijke prestaties en bijdragen aan een betere wereld.De afgelopen jaren heeft de nadruk sterk gelegen op de ontwikkeling van technologie, productiefaciliteiten en marktpartners. De verkoop van systemen is in 2017 van de grond gekomen. Voor 2018 voorziet Solarus een omzet van € 10 miljoen en in de jaren erna moet de omzet sterk groeien naar enkele honderden miljoenen euro.Solarus vestigde zich begin 2015 in Venlo en heeft er inmiddels een grotendeels geautomatiseerd productiebedrijf gerealiseerd. De vestiging in Venlo is ook de thuisbasis van de directie en de business en advies teams van Solarus. Solarus heeft verder een R&D team in Gävle (Zweden) en een verkoopkantoor in Zuid-Afrika en India.NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat op de voor hen beslissende momenten. Onze Corporate klantenaanbod activiteiten bieden een combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en investeren aan in de sectoren Food, Agri & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Offshore Energy, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Ons aanbod voor retailklanten omvat het verstrekken van woninghypotheken in Nederland en online spaarproducten in zowel Nederland, België als Duitsland via NIBC Direct.NIBC is gevestigd in Den Haag en heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel.

