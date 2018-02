Domeinnaam Vergelijken.nl voor 60.000 euro overgenomen door Pricewise

AMSTERDAM, 20180227 --Het domein Vergelijken.nl werd in december aangeboden in een kavelveiling op BVA-auctions. De veiling duurde een week en aanvankelijk was er weinig actie: het hoogste bod voor Vergelijken.nl bleef lang rond de €15.000 zweven. In de laatste uren ging het echter hard toen twee partijen tegen elkaar aan het opbieden waren. Uiteindelijk sloot de kavel bij een bod van exact €59.500. Via WHOIS, een openbare database waar de eigenaren van .nl-domeinen worden geregistreerd, werd achterhaald dat Verzekeringssite BV de nieuwe eigenaar is, het bedrijf achter vergelijkingssite hoyhoy.nl. In februari 2016 maakte Pricewise bekend de nieuwe eigenaar te zijn van hoyhoy.Onduidelijk is wat Pricewise concreet van plan is met vergelijken.nl. Het bedrijf wil niet ingaan op de vraag wat de gedachte is achter de aanschaf van het domein. Of het domein hoyhoy.nl wordt vervangen door Vergelijken.nl of dat er een volledig nieuwe website wordt gelanceerd, zal de tijd uitwijzen.Verzekeringssite.nl was in 2000 het initiatief van Jeroen en Erik Hordijk. Sinds juli 2012 heeft het Britse BGL Group een meerderheidsbelang van 85%. BGL Group heeft ook in andere landen financiële webshops. Zo is er Comparethemarket.com voor de Engelse consument. Per april 2014 werd Verzekeringssite.nl omgedoopt tot 'hoyhoy.nl'. De nieuwe naam ging gepaard met een introductiecampagne waarin Aart de luiaard, een tevreden klant van hoyhoy.nl, centraal staat. Sinds de overname van Pricewise is de luiaard niet meer terug te vinden op hoyhoy.nl.Hoyhoy.nl vergelijkt veel type verzekeringen zoals auto-, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast is het ook mogelijk om energie- en kredietaanbieders te vergelijken. Het bedrijf heeft te maken met zware concurrentie van andere vergelijkers zoals Independer, Overstappen.nl en de Consumentenbond, maar heeft met vergelijken.nl nu één van de best denkbare domeinen in handen.In dezelfde faillissementsveiling werd ook het domein Telecomvergelijker.nl aangeboden, inclusief website. De website wisselde voor ruim €50.000 euro van eigenaar. Besteproduct.nl, een grote productvergelijker met meer dan 200.000 reviews, wist het winnende bod uit te brengen.

Noot voor redacties