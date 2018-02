Joblift kiest Usabilla als Voice of Customer Oplossing

Usabilla (www.usabilla.com) is door Joblift gekozen als de Voice of Customer-oplossing.

Het innovatieve banenplatform Joblift, dat machine learning en op gegevens gebaseerde algoritmen toepast voor een optimale match, heeft als doel diepgaand inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag en hiermee slimmer te investeren in de gebruikerservaring.

Door de oplossing van Usabilla in haar platform te integreren kan Joblift gebruikersinzichten in realtime verzamelen door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Deze inzichten stellen het bedrijf in staat om de algehele gebruikerservaring te verbeteren en ook klantgerichte optimalisaties door te voeren met als gevolg hogere conversieratio’s en omzet.

Lukas Erlebach, oprichter en CEO van Joblift verklaart: "Door het implementeren van een Voice of Customer-oplossing kan Joblift de klanttevredenheid verhogen, bugs op de website opsporen en gebruikers betrekken in de ontwikkeling van features.”

Met de onschatbare inzichten die Usabilla biedt, kan Joblift beter de juiste kandidaat vinden voor de juiste baan. Een win-winsituatie voor zowel het bedrijf als het groeiende gebruikersbestand.

Richard Prochazka, Business Development Manager van Usabilla voor de Duitse markt: “We zijn trots op onze samenwerking met Joblift en dat we het bedrijf kunnen helpen om haar gebruikersgerichte strategie verder te ontwikkelen. Met onze oplossing ondersteunen wij de organisatie om overal ter wereld het beste platform te worden voor werkzoekenden van alle niveaus, met de beste gebruikerservaring.”

Over Usabilla

Usabilla helpt merken zoals KLM, Tommy Hilfiger, Philips en Booking.com om de prestaties van hun websites, apps en e-mails te verbeteren met de live feedback van gebruikers.

Usabilla is opgericht met de overtuiging dat voortdurende feedback van gebruikers de sleutel is tot elke succesvolle website, product of dienst. Wereldwijd gebruiken klanten onze Voice of Customer-oplossingen om de gebruikerservaring te verbeteren, de conversies te verhogen en de klanttevredenheid te vergroten.

Over Joblift

Joblift is een online banenplatform dat ernaar streeft kandidaten de meest intuïtieve en gemakkelijke ervaring te bieden tijdens het zoeken naar passende vacatures. Joblift past de nieuwste machine learning-technieken en op big data gebaseerde algoritmen toe om de optimale match tussen werkgever en werkzoekende te bieden.

Joblift is momenteel actief in de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en Nederland, en werkt samen met meer dan 4.000 partners om meer dan 10 miljoen vacatures op haar platform op te nemen.

