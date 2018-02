Vertiv levert ‘Energy Savings as a Service’ aan Telefónica

Barcelona, Spanje--(BUSINESS WIRE)-- 20180227 --

Vertiv en Telefónica gaan een langdurige wereldwijde samenwerking aan om energiebesparingen een boost te geven met doelgerichte infrastructuuroplossingen. Dat kondigen de partijen aan tijdens het Mobile World Congress. Onder de overeenkomst zal Vertiv ‘Energy Savings as a Service’ (energiebesparingen als een dienst, ESaaS) leveren aan locaties van Telefónica in Europa en Amerika, waarbij de komende tien jaar alle facetten worden afgedekt, van de eerste locatiebeoordeling tot uitgebreide onderhoudsdiensten.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20180227005868/nl/

Vertiv was recently awarded by Telefónica as “Best Partner of the Year” at the 8th Global Workshop on Energy and Climate Change. This accolade acknowledged Vertiv for the outstanding contribution to Telefónica’s Energy Efficiency Program, awarded by the GSMA with the Green Mobile Award in 2016. (Photo: Business Wire)

Binnen deze overeenkomst zullen experts van Vertiv energie-audits uitvoeren en uitgebreide beoordelingsrapporten opstellen voor vooraf vastgestelde KPI’s en energiebesparingen voor elke locatie. De rapporten omvatten een reeks aanbevelingen voor het optimaliseren van de prestaties, capaciteit, beschikbaarheid en efficiëntie van bedrijfskritische infrastructuur, die uiteindelijk energiebesparingen zullen opleveren. Vertiv zal de klant complete ondersteuning bieden, van consultancy en uitvoering tot 24x7 bewakings- en onderhoudsdiensten. Hiervoor hoeft de klant geen CAPEX-investering te doen, omdat Vertiv dit als onderdeel van het ESaaS-contract heeft meegenomen.

“Telefónica is een van de grootste telecomaanbieders ter wereld en is een Fortune 500-bedrijf. Daarnaast is het een van de actiefste aanbieders van duurzaamheidsinitiatieven. We zijn daarom bijzonder trots op deze samenwerking”, zegt Giordano Albertazzi, president van Vertiv EMEA. “Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal die onze langdurige samenwerking versterkt en die onze toewijding aan het leveren van toonaangevende, energie-efficiënte en hoogwaardige oplossingen voor de telecombranche benadrukt. We kijken ernaar uit om voort te bouwen op deze nieuwe Energy Savings as a Service-samenwerking, waarbij we samen met Telefónica langdurig toegevoegde waarde kunnen bieden.”

“Vertiv en Telefónica delen het gemeenschappelijke doel om efficiënter en concurrerender te worden door middel van duurzame innovatie”, zegt Juan Manuel Caro, director of operations van Telefónica. “Ons bedrijf is toegewijd aan onze energie- en klimaatveranderingsdoelstellingen, namelijk om het energieverbruik per traffic unit met 50 procent terug te dringen en tegelijkertijd onze infrastructuur en telecomdiensten te verbeteren. Vertiv heeft een belangrijke rol gespeeld bij wat we hebben bereikt, en we hebben er alle vertrouwen in dat we met dit partnerschap veel grotere stappen voorwaarts kunnen zetten.”

Vertiv en Telefónica zijn al meer dan 20 jaar zakenpartners, waarbij ze nauw samenwerken in het leveren van een ruim aanbod aan innovatieve oplossingen ter ondersteuning van de netwerklocaties van Telefónica wereldwijd. Vertiv is onlangs, op de 8e Global Workshop on Energy and Climate Change, door Telefónica uitgeroepen tot ‘Best Partner of the Year’. Met deze onderscheiding werd Vertiv erkend voor de uitstekende bijdrage aan het Energy Efficiency Program van Telefónica, dat in 2016 door de GSMA werd beloond met de Green Mobile Award.

Met name in 2017 heeft Vertiv een reeks energie-efficiënte infrastructuuroplossingen geleverd, waaronder thermal management-apparatuur, wisselstroom- en gelijkstroomvoedingen en hybride systemen voor zonne-energie om hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. De geavanceerde oplossingen van Vertiv zijn in verschillende landen uitgerold, waardoor Telefónica behalve van de energiebesparingen ook kan profiteren van de beste prestaties en betrouwbaarheid. Door deze nieuwe wereldwijde samenwerking aan te gaan hebben Vertiv en Telefónica hun visie op één lijn gebracht voor het verbeteren van efficiëntie en het mogelijk maken van innovaties wereldwijd.

Lees meer over de duurzaamheidsinitiatieven van Telefónica via deze link:

Ontdek meer over ESaaS en Vertiv, en ontmoet Giordano Albertazzi, president van Vertiv EMEA, op het Mobile World Congress, hal 2, stand 2041.

Over Vertiv

Vertiv ontwerpt, bouwt en onderhoudt bedrijfskritische infrastructuur voor essentiële toepassingen in datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten. Vertiv, voorheen bekend als Emerson Network Power, ondersteunt de groeiende mobiele en cloudcomputing-markt met een portfolio van stroom-, koelings- en infrastructuurbeheeroplossingen met de merken Chloride®, Liebert®, NetSure™ en Trellis™. De omzet in het boekjaar 2016 bedroeg $ 4,4 mld. Ga voor meer informatie naar Vertiv.nl.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180227005868/nl/