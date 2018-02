RealPage lanceert Kigo Marketplace voor de vastgoedbranche

RealPage lanceert Kigo Marketplace

RealPage, Inc. (NASDAQ:RP), een toonaangevende leverancier van software en data-analyse voor de vastgoedbranche, heeft vandaag de lancering van Kigo Marketplace aangekondigd, een wereldwijd platform dat het beheer van de huurinventaris voor de korte termijn optimaliseert. Dit geeft vastgoedmanagers de mogelijkheid om een groter percentage van de inkomsten vanuit boekingskosten van gasten terug te krijgen.

“Kigo Marketplace introduceert een veel eenvoudiger prijsmodel, zodat vastgoedmanagers voor huur op de korte termijn de mogelijkheid krijgen om de vele kosten die worden betaald aan derde partijen te elimineren en tegelijkertijd het risico te verlagen”, zegt Matthew Hoffman, SVP van de Kigo-afdeling van RealPage. “Het geïntegreerde platform, dat verschillende puntproducten kan vervangen die momenteel door managers bij elkaar worden gesprokkeld, geeft mogelijkheden voor betalingen in meerdere valuta, verbeterde mitigatie van fraude en terugboeking, en intuïtieve gastcommunicatiecapaciteiten. Vastgoedmanagers voor huur op de korte termijn hebben nu de mogelijkheden om hun lokale merk buiten de toonaangevende leadgeneratiekanalen op te bouwen, door het aantal winstgevende herhalingsgasten die direct boeken te vergroten.”

Innovatieve functies

Elimineert onnodige kosten, zodat vastgoedmanagers de mogelijkheid hebben om de markt voor kortetermijnhuur van dienst te zijn en zodoende de winst te vergroten, risico’s te verlagen en hun zakelijke activiteiten uit te breiden;

Beheer van verschillende leadkanalen, elk met hun eigen set vermeldingsprocedures, via een centrale locatie;

Bevat meer uitgebreide verificatiefunctionaliteit voor het verlagen van terugboekingen en het eerder detecteren van fraude in het verhuurproces;

Integreert betalingsfunctionaliteit voor meerdere valuta voor alle boekingskanalen, inclusief SSL (Secure Sockets Layer)-versleuteling, PCS DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)-naleving, CVV (Card Verification Value) en AVS (Address Verification System)-capaciteiten;

Geeft vastgoedmanagers de mogelijkheid om lokaal succes te boeken via naadloos beheer van unieke, intuïtieve, merkgedreven, kortetermijnverhuurwebsites;

Biedt gasten de allerbeste hospitality-ervaringen met intuïtieve, bliksemsnelle online en mobiele boekingscapaciteiten, en;

Verbetert gastloyaliteit via een verbeterd communicatieplatform.

Over RealPage

RealPage is een toonaangevende wereldwijde leverancier van software en data-analyse voor de vastgoedindustrie. Klanten maken gebruik van RealPage om operationele prestaties te verbeteren en de winst op kapitaal te vergroten. RealPage is opgericht in 1998, heeft het hoofdkwartier in Richardson, Texas, en bedient op dit moment bijna 12.500 klanten wereldwijd vanuit kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië. Bezoek www.realpage.com voor meer informatie over RealPage.

