DXC Technology onthult DXC Bionix™

DXC Technology (NYSE: DXC), 's werelds toonaangevende onafhankelijke end-to-end IT-dienstverlener, heeft vandaag DXC Bionix™ onthuld, een nieuw dienstverleningsmodel van de digitale generatie dat een alomvattende benadering ten aanzien van intelligente automatisering belooft te bieden op de schaal die vereist wordt door 's werelds beste bedrijven.

DXC Bionix maakt gebruik van analyse en AI, Lean-processen en toonaangevende automatiseringsmogelijkheden om te zorgen voor meer inzicht, snelheid en efficiëntie binnen het ecosysteem voor wereldwijde dienstverlening van het bedrijf. DXC zet DXC Bionix in om te beantwoorden aan de vraag van klanten naar betere IT-prestaties en voor de noodzaak om traditionele IT-omgevingen en -processen digitaal te transformeren.

Voor de wereldwijde dienstverleningsactiviteiten van DXC waren de prestatieverbeteringen via DXC Bionix indrukwekkend:

50 tot 80 procent vermindering van de tijd besteed aan activiteiten;

25 procent reductie in testkosten; 50 procent minder defecten; 60 procent reductie in testtijd;

vermindering van de gemiddelde inzetduur van applicaties van 180 naar 15 minuten;

een vermindering van 65 procent in de transactietijd van bedrijfsprocessen met ondersteunde robotachtige procesautomatisering (RPA);

71 procent van de incidenten automatisch opgelost of automatisch gediagnosticeerd zonder menselijke tussenkomst; en

82 procent eliminatie van problemen door op regels gebaseerde filtering en correlatie van alarmmeldingen.

“Technologische innovatie en intelligente automatisering veranderen de IT-dienstverleningssector snel en klanten willen de prestaties en bedrijfsresultaten van technologie-investeringen maximaliseren,” aldus Stephen Hilton, Executive Vice President, Global Delivery, DXC Technology. “Door slimme industriële engineering in onze leveringsprocessen te brengen, kunnen we werken op een zeer dynamische, herhaalbare en schaalbare manier om uitzonderlijke en transformerende oplossingen aan onze klanten te leveren.”

DXC Bionix maakt gebruik van realtime gegevensverzameling en -analyse om de prestaties continu te meten en te verbeteren. Dit helpt het bedrijf, en uiteindelijk de klanten, weloverwogenere beslissingen te nemen, afval te elimineren en voorspelbaardere resultaten te produceren.

“We ondersteunen ons personeel ook door te investeren in onze mensen, een culturele verschuiving te bevorderen en de vaardigheden aan te scherpen om ervoor te zorgen dat DXC beschikt over het juiste talent voor de digitale generatie om optimaal te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van klanten,” merkte Hilton op. “DXC, onze partners en klanten kunnen dankzij DXC Bionix slimmer, sneller en efficiënter werken en nieuwe kwaliteits- en prestatiegrenzen bereiken.”

Combinatie van analyse en AI, Lean-processen en intelligente automatisering

DXC Bionix biedt een complete, high-definition weergave van de werkomgeving voor IT-dienstverlening om diepgaandere lessen en bruikbaardere informatie te genereren. Het resultaat is minder bedrijfsonderbrekingen, minder menselijke fouten en operationele risico's en lagere kosten. En omdat het Straight Through Processing mogelijk maakt, wordt DXC Bionix een slimme, snelle, prestatiegerichte en veilige dienstverleningsmachine die de prestaties en flexibiliteit in de hele onderneming verbetert.

DXC Bionix bestaat uit drie kernelementen:

Analyse en AI om nieuwe inzichten in realtime in het bedrijf en de activiteiten te krijgen, waaronder datamining, machine learning en voorspellende informatie om kansen voor kostenverlaging en innovatie te identificeren en proactief aan te pakken;

om nieuwe inzichten in realtime in het bedrijf en de activiteiten te krijgen, waaronder datamining, machine learning en voorspellende informatie om kansen voor kostenverlaging en innovatie te identificeren en proactief aan te pakken; Lean-processen om inefficiënties te elimineren en de levering van oplossingen continu te verbeteren, en om de werkstromen en teamprestaties te optimaliseren voor betere kwaliteit, consistentie en resultaten; en

om inefficiënties te elimineren en de levering van oplossingen continu te verbeteren, en om de werkstromen en teamprestaties te optimaliseren voor betere kwaliteit, consistentie en resultaten; en Toonaangevende automatiseringsmogelijkheden die gebruik maken van de beste technologieën van het DXC-partnernetwerk in combinatie met DXC-innovatie, omtaken, processen en werkstromen te automatiseren en de reactietijd, nauwkeurigheid en standaardisatie te verbeteren.

“In het volgende decennium zullen we de massale acceptatie van kunstmatige intelligentie, machine learning en robotica binnen de IT-dienstverlening zien, wat de kosten per eenheid van implementatie zal verminderen,” voegde Hilton eraan toe. “Het zal echter ook voor complexiteit zorgen.

“Het concurrentievoordeel van innovatie zal alleen worden gerealiseerd door bedrijven die deze dynamische end-to-end op grote schaal en as-a-service kunnen vereenvoudigen en beheren. DXC Bionix en de onderliggende platforms ervan zijn de manier waarop DXC het voortouw zal nemen bij deze verandering, met als gevolg een concurrentievoordeel voor het bedrijf, onze klanten en partners.”

“Een vermindering van 70 procent in backend-incidenten door voorspellende analyse is wat mij betreft fantastisch,” stelde Damian Bunyan, CIO, Uniper. “Dit wordt ondersteund door de automatisering van bijna 20 procent van de resterende werklast. Dit is van directe invloed op je businesscase (wat belangrijk is) en zorgt voor een welkome stabiliteit voor mijn bedrijfseenheden. Ik droom van een dergelijk voorspellend onderhoud in mijn generatievloot!”

Platform DXC en Agile Process Automation

Het fundament voor DXC Bionix is Platform DXC, het dienstverleningsplatform van de digitale generatie van het bedrijf. Dit platform biedt een belangrijke basis voor de toekomstige dienstverlening, waaronder applicaties, bedrijfsprocesdiensten, cloud, data-analyse, beveiliging en werkplek- en mobiliteitsoplossingen. Dankzij Platform DXC kan DXC snel door partners ontworpen, herhaalbare aanbiedingen en oplossingen op schaal bouwen en leveren die de digitale transformaties van klanten helpen aansturen.

De onlangs aangekondigde Agile Process Automation (APA) van DXC is een nieuw digitaal platform en een door DXC Bionix mogelijk gemaakte oplossing die de cloud en robotachtige procesautomatisering (RPA) combineert met geïntegreerde kunstmatige intelligentie (AI) om de bedrijfsprocessen van een bedrijf te verbeteren.

"De meeste eindgebruikersorganisaties hebben geen balanspost in hun budget voor digitale transformatie. Daarom is DXC Bionix welkom nieuws, omdat het DXC helpt te bepalen waar kasmiddelen kunnen worden vrijgemaakt uit bestaande IT-activiteiten en opnieuw gebruikt om de digitale transformaties van de klant te financieren," verklaarde Gard Little, Vice President, Global Services Markets and Trends, IDC.

Over DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) is 's werelds toonaangevende onafhankelijke end-to-end IT-dienstverlener die klanten helpt de kracht van innovatie te benutten om te gedijen bij verandering. DXC Technology is ontstaan door de fusie van CSC en de Enterprise Services-activiteiten van Hewlett Packard Enterprise en bedient bijna 6.000 particuliere en openbare klanten in 70 landen. De technologie-onafhankelijkheid, het wereldwijde talent en het uitgebreide partnernetwerk van de onderneming zorgen samen voor krachtige IT-diensten en -oplossingen van de volgende generatie. DXC Technology wordt wereldwijd erkend als een van de beste 'corporate citizens'. Ga voor meer informatie naar www.dxc.technology.

