Nederlandse ondernemer bewijst het: 4-urige werkweek werkt écht

Veldhoven, 20180301 --De bestseller van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, was de grootste inspiratiebron van Karel. “Ik kende niemand die dit ooit echt in de praktijk had gebracht in Nederland. Daarom wilde ik het zelf proberen.” Hoe hij dat deed, beschrijft hij in het eerste deel van zijn boek, inclusief alle valkuilen en missers.Stap voor stap bouwde Karel zijn bedrijf om van een eenmanszaak waarin hij alles zelf deed, naar een model waar hij steeds meer aan de zijlijn kwam te staan en nauwelijks meer nodig was voor de dagelijkse gang van zaken. In 2016 kwam de ultieme test: hij vertrok naar de VS voor een avontuurlijke roadtrip van een half jaar. In het tweede deel van het boek neemt hij de lezer mee op reis. Ondertussen draaide zijn bedrijf door, met nog veel betere resultaten dan hij ooit had durven dromen. Sinds de start van zijn project wist hij zijn omzet te vertienvoudigen.Steeds meer mensen streven een vrijer bestaan na. In Road to Freedom beschrijft Karel een driestappenmethode voor iedereen die droomt van een nieuwe leefstijl als digitale nomade of vrijheidsondernemer. En voor iedereen die door slimmer te werken veel meer wil bereiken in veel minder tijd. Maar, waarschuwt Karel, deze methode is niet geschikt voor iedereen. Cruciaal is de juiste mindset: “Weinig mensen geloven werkelijk dat het kan. Als je het niet gelooft, gaat het je ook nooit lukken.”Dat Karel zoveel succes boekte door slimmer te gaan werken, maakt hem tot een inspirerend voorbeeld voor iedereen die zijn leven naar eigen wens wil vormgeven. Karel heeft volop tijd om van het leven te genieten. Met meer mensen die maar 4 uur per week hoeven te werken, wordt dat een stuk gezelliger.(1967) is onder meer werkzaam als trainer in de IT-wereld en op het gebied van slimmer werken. Als ‘serial’ internetondernemer en pionier bedenkt en ontwikkelt hij steeds weer nieuwe concepten. Tenminste als hij niet op reis is, zijn grote hobby.Road to Freedom – de 4-urige werkweek in de praktijk. Karel Emck. Paperback, 244 pagina’s, ISBN 9789090306490, prijs € 22,50 (verkrijgbaar bij bol.com)

