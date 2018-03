Executive Frank Palumbo van Cisco treedt toe tot Raad van Bestuur va..

Executive Frank Palumbo van Cisco treedt toe tot Raad van Bestuur van SevOne

SevOne, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor netwerk- en infrastructuurbeheer, heeft vandaag aangekondigd dat Frank Palumbo, Senior Vice President van Worldwide Data Center and Collaboration Sales bij Cisco, toegetreden is tot SevOne als lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf.

“Frank biedt een schat aan talent en ervaring door zijn functies bij Cisco. Ik ben ervan overtuigd dat hij een enorme impact zal hebben op SevOne's strategische richting en toekomstige groei, gericht op volgende generatie netwerktechnologieën zoals SDN, SD-WAN, NVF en complexe WiFi voor 's werelds grootste ondernemingen, carriers en MSP's,” aldus Jack Sweeney, CEO van Sevone. “We zijn zeer verheugd om hem in ons bestuur te hebben en kijken uit naar zijn vele bijdragen.”

Als Senior Vice President van Worldwide Data Center and Collaboration Sales leidt Frank Palumbo twee van Cisco's strategische architecturale verkoopteams en is hij verantwoordelijk voor $ 15 miljard aan jaarlijkse verkoop voor het bedrijf. Deze wereldwijde teams zijn erop gericht om te garanderen dat mensen, bedrijven en overheden hun groei versnellen en hun technologie-investering optimaliseren met de meest innovatieve oplossingen voor samenwerking, datacenter, analyse, software en cloud.

Sinds hij meer dan 20 jaar geleden bij Cisco in dienst trad, heeft Frank geholpen bij het op de voorgrond plaatsen en uitbreiden van Cisco naar nieuwe, aangrenzende markten, waardoor de basis werd gelegd voor Cisco's wereldwijde verkoop van datacenterarchitectuur met datacenter-switching en computertechnologieën. En meer recentelijk bij het uitbreiden van een sterk marktaandeel naarmate Cisco zich begon bezig te houden met de softwaresector met SDN en analyse.

“Virtuele netwerk- en infrastructuurtechnologieën evolueren continu om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van wereldwijde bedrijven en organisaties die overstappen op nieuwere, cloudgebaseerde IT-omgevingen,” voegde Kevin DeNuccio, Executive Chairman van SevOne, eraan toe. “Het benutten van Franks grondige kennis van de nieuwste markttendensen en technologieën op dit gebied zal een enorm voordeel zijn voor SevOne terwijl we de marktinnovatie blijven leiden. Frank is een echte visionair in deze ruimte en de timing van hem om lid te worden van de Raad van Bestuur van SevOne zou niet beter kunnen zijn!”

Over SevOne

SevOne biedt's werelds grootste CSP's, bedrijven en Managed Service Providers (MSPs) het meest uitgebreide platform voor netwerk- en infrastructuurbeheer. SevOne verzamelt en analyseert gegevens en automatiseert netwerk- en infrastructuuractiviteiten, waardoor organisaties voorzien worden van bruikbare inzichten in realtime zodat ze kunnen concurreren en winnen in een verbonden wereld.

Het krachtige platform van SevOne biedt volledige zichtbaarheid in complexe, volgende generatie infrastructuren, zoals door software bepaalde netwerken, georkestreerde containers en cloudtechnologieën. Dit maximaliseert de efficiëntie van de werkzaamheden, optimaliseert de prestaties van het netwerk en zorgt voor een grotere zakelijke behendigheid en de betrouwbaarheid die klanten eisen voor het leveren van de nieuwste diensten. SevOne is een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Boston, Mass. Ga voor meer informatie naar www.sevone.com.

