PSCMAC gaat voorgestelde overnamebod intrekken

Naar aanleiding van de persberichten van 2, 4 en 18 januari 2018 kondigt PSCM Acquisition Co LLC ('PSCMAC'), een entiteit die eigendom is van gelieerde ondernemingen van Pershing Square Capital Management, L.P. ('PSCM'), aan dat het zijn voorgestelde overnamebod voor de openbaar verhandelde aandelen (het 'Potentiële bod') van Pershing Square Holdings, Ltd. ('PSH') (LN: PSH) (NA: PSH) intrekt dat eerder was aangekondigd op 2 januari 2018.

De aandelen van PSH worden verhandeld op zowel het Premium-segment van de London Stock Exchange als op Euronext Amsterdam. Dienovereenkomstig wordt het gereguleerd en gecontroleerd door autoriteiten uit het VK en door Nederlandse autoriteiten, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, 'AFM'.

Na de publieke aankondiging door PSCMAC van het Potentiële bod diende het onmiddellijk de vereiste documentatie in bij de relevante autoriteiten. Hoewel het mogelijk zou zijn geweest om het Potentiële bod te doen op basis van de voorgestelde voorwaarden in overeenstemming met de vereisten van het Verenigd Koninkrijk, zorgt de interpretatie van de AFM van bepaalde van toepassing zijnde regels in verband met het Potentiële bod er naar het oordeel van PSCMAC voor dat het niet haalbaar is om door te gaan met het Potentiële bod.

Onderworpen aan toepasselijke wetten en beperkingen (incl. artikel 7, zevende lid, van het Nederlandse Besluit openbare biedingen Wft), staat het Bill Ackman, CEO van PSCM, en andere gelieerde ondernemingen van PSCM vrij om op elk gewenst moment na de datum hiervan direct of indirect openbaar verhandelde aandelen van PSH te kopen, inclusief via regelmatig beursverkeer.

Dit is een publieke aankondiging van PSCM Acquisition Co LLC ('PSCMAC') op grond van artikel 17, eerste lid, van de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014) en van artikel 4, derde lid, van het Besluit openbare biedingen Wftvan Nederland. Deze aankondiging vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. Elke aanbieding zal alleen worden gedaan door middel van een biedingsmemorandum. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten, Canada of Japan of in enig ander rechtsgebied waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

