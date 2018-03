Verklaring van Herbalife CEO Rich Goudis

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)-- 20180301 --

Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) heeft vandaag de volgende verklaring uitgebracht: “De prestaties en veerkracht van onze onderneming is geworteld in ons doel om de wereld gezonder en gelukkiger te maken. Voor hen die niet bekend met ons zijn, of hen die ons misschien verkeerd begrijpen, wees niet bang om ons te leren kennen,” aldus Herbalife CEO Rich Goudis.

Over Herbalife

Herbalife is een mondiaal voedingsbedrijf dat sinds 1980 het leven van mensen verandert met geweldige producten.

Ons gewichtsmanagement, de doelgerichte voeding, de energie- en fitnessproducten en producten voor persoonlijke verzorging zijn exclusief beschikbaar voor en via toegewijde onafhankelijke Herbalife-leden in meer dan 90 landen. Wij zetten ons in om de mondiale problemen van slechte voeding en obesitas te bestrijden door het bieden van producten van hoge kwaliteit, persoonlijke coaching met een Herbalife-lid en een gemeenschap die klanten inspireert om een gezond en actief leven te leven.

Wij ondersteunen de Herbalife Family Foundation (HFF) en de Casa Herbalife-programma's van deze stichting die helpen bij het leveren van goede voeding aan kinderen in nood. Wij zijn ook sponsor van meer dan 190 atleten van wereldklasse, teams en evenementen overal in de wereld, waaronder Cristiano Ronaldo, de LA Galaxy en kampioenen in veel andere sporten.

Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 8000 werknemers en de aandelen van het bedrijf worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE: HLF) en had in 2017 een netto-omzet van ongeveer $ 4,4 miljard. Ga voor meer informatie naar Herbalife.com of IAmHerbalife.com.

De Herbalife Investor Relations-website http://ir.herbalife.com bevat een aanzienlijke hoeveelheid financiële en andere informatie over het bedrijf. Het bedrijf moedigt investeerders aan om regelmatig de website te bezoeken, omdat informatie vaak wordt bijgewerkt en nieuwe informatie toegevoegd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180301005653/nl/