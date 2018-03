A.M. Best kondigt plannen voor nieuw kantoor in Amsterdam aan

A.M. Best, het ratingbureau voor de gespecialiseerde verzekeringssector, heeft plannen aangekondigd om in 2018 een nieuw kantoor in Amsterdam te vestigen als onderdeel van zijn Brexit-rampenplan.

A.M. Best, via zijn in Londen gevestigde dochteronderneming, A.M. Best Europe Rating Services Limited, is momenteel geregistreerd bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) in Parijs, wat het bureau in staat stelt om ratingdiensten te verlenen in de hele Europese Unie (EU) op grensoverschrijdende basis. A.M. Best begrijpt dat om ratings te kunnen blijven verstrekken die gebruikt worden voor regelgevende doeleinden na Brexit op 29 maart 2019, het dient te beschikken over een geregistreerd bedrijf in de resterende 27 EU-landen.

Amsterdam, een gerenommeerd financieel centrum, is geselecteerd omdat de stad goed past bij de strategische prioriteiten van A.M. Best met een uitstekende talentenpool en transportverbindingen naar alle grote Europese locaties waar de klanten van A.M. Best gevestigd zijn. Het kantoor van A.M. Best in het centrum van de (her)verzekeringsgemeenschap in de stad Londen blijft fungeren als hub voor de EMEA-regio.

Roger Sellek, Chief Executive van de activiteiten van A.M. Best in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië/Pacific, verklaarde: "De EU is en blijft een zeer belangrijke markt voor A.M. Best en wij zetten ons volledig in voor de continuïteit van rating diensten in de lidstaten na Brexit. De geplande vestiging in Amsterdam zal deze doelstelling bereiken."

De plannen van A.M. Best kunnen worden aangepast in het licht van toekomstige ontwikkelingen, waaronder bijvoorbeeld de uitkomst van overgangsregelingen die kunnen worden overeengekomen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

A.M. Best is’s werelds oudste en meest gezaghebbende bron voor verzekeringsbeoordeling en -informatie. Ga voor meer informatie naar www.ambest.com.

