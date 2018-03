Cryptomining-imperium Ormeus Coin breidt uit naar Upstate New York

Cryptomining-imperium Ormeus Coin van $ 250 miljoen breidt uit naar Upstate New York

Virtuele valuta Ormeus Coin heeft een nieuwe ultramoderne industriële cryptomining-faciliteit geopend in St. Lawrence County, Upstate New York.

Hash Power: Some of the staff at the Ormeus Coin Cryptocurrency mining facility in upstate New York (Photo: Business Wire)

De speciaal gebouwde installatie in North Country maakt deel uit van een breder mining-bedrijf voor cryptocurencies van USD 250 miljoen dat het nieuwe digitale geldsysteem Ormeus Coin (Orme) veiligstelt.

Een recente onafhankelijke juridische en financiële audit, gepubliceerd door een vooraanstaande advocaat, onthulde dat Ormeus Coin momenteel $ 5,4 miljoen per maand verdient aan mining. De komende twee maanden zal dit stijgen tot $ 6,7 miljoen.

Zodra de hernieuwbare waterenergie voor de installatie in New York is verhoogd, verwacht Ormeus dat meer dan 40 mensen bij de lokale mining-installatie gaan werken.

Het bedrijf voerde afgelopen augustus een huurovereenkomst uit voor het bijna 1400 vierkante meter tellende mining-centrum en de installatie boekt nu al winst naarmate Bitcoin, Litecoin, Dash en andere valuta in waarde stijgen.

In gesprek met een CBS News Television-partner bij een lokale perslancering voor de nieuwe mining-faciliteit, zei een woordvoerder van Ormeus Coin dat het Massena-gebied van St. Lawrence County de Silicon Valley van industriële cryptomining kan worden.

“Op dit moment heeft Massena het vermogen om de Silicon Valley te zijn voor cryptocurrency-mining,” aldus de woordvoerder.

Ze voegde eraan toe dat dit slechts het begin is voor Ormeus Coin in het gebied: “Voor deze faciliteit zijn we in contact getreden met de lokale overheid om de megawatts verder te upgraden, zodat we meer dan 40 werknemers kunnen aannemen en trainen, ter voorbereiding op onze volgende locatie. We zijn bezig om deze veilig te stellen, ook in het Massena-district.”

Ormeus Coin is ook toonaangevend in het gebruik van nieuwe technologieën met behulp van een op maat gemaakte kunstmatige intelligentie (AI)-engine om de mining-activiteiten te optimaliseren. De AI-engine werkt door de meest waardevolle cryptocurrencies die er te minen zijn te selecteren, waardoor menselijke vooroordelen verwijderd worden.

De andere industriële mining farms voor cryptocurrencies van Ormeus Coin bevinden zich in het middenwesten van de Verenigde Staten.

De inkomsten van de mining farms worden momenteel gekoppeld aan de Ormeus Reserve Vault (ORV) door middel van bewijs van activatechnologie en zelfuitvoerende Ethereum Blockchain smart-contracten die ERC20-compliant zijn.

Het is bevestigd dat Ormeus Coin haar activiteiten voor het minen van cryptocurrencies al begonnen is met particuliere investeringen en niet op zoek is naar openbaar geld via een Initial Coin Offering.

Voor meer informatie over Ormeus Coin, kan het publiek gaan naar www.ormeuscoin.com

De mining-faciliteit in New York was hier op het Amerikaanse televisiejournaal:

http://www.wwnytv.com/story/37616314/a-look-inside-a-cryptocurrency-mine

