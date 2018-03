Strenge veiligheidsmaatregelen bij herdenking 298 slachtoffers MH17

Eindhoven, 20180302 --Voor de herdenking worden verwacht enkele duizenden nabestaanden uit de hele wereld en vele honderden hulpverleners die bij deze grote vliegramp met de MH17 betrokken waren. Er is een bijzonder programma samengesteld en er zijn optredens door het Philips Harmonieorkest en het Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance. Het programma wordt verzorgd door Anita Witzier.Ronald Rutten, Voorzitter van de Stichting Walk-for-298: "We ontvangen veel ondersteuning vanuit de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en het hele Nederlandse bedrijfsleven met bijzonder veel gevoelens van medeleven. Wij ondersteunen de belangen van de duizenden nabestaanden van alle slachtoffers uit de hele wereld". Een aantal Brabantse hotels heeft voor de nabestaanden uit Maleisië, Indonesië en de Filipijnen gratis hotelkamers beschikbaar gesteld via de Stichting Walk-for-298, als uiting van medeleven en Nederlandse gastvrijheid. Voor de nabestaanden uit deze landen probeert de Stichting Walk-for-298 nog meer belangrijke zaken te regelen, zodat ook zij deze herdenking kunnen bijwonen. Voor de buitenlandse nabestaanden die zelf onvoldoende draagkrachtig zijn proberen we ook vliegtickets te regelen, zodat enkele duizenden nabestaanden uit de hele wereld de herdenking kunnen bijwonen. In Azië bevinden veel landen zich onder de 700 of zelfs de 400 dollar-grens".Tijdens de grote herdenking in Eindhoven wordt mede namens de vele tienduizenden nabestaanden van de slachtoffers uit de hele wereld het Nederlandse volk opgeroepen om 2 minuten stil te staan om de 298 onschuldige slachtoffers van deze immens grote en onnodige vliegramp te gedenken. Dezelfde oproep zal ook worden gedaan aan de wereldleiders, de presidenten van de Verenigde Staten van Amerika en Rusland.De presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin worden, mede namens de vele duizenden nabestaanden van de 298 onschuldige slachtoffers uit de hele wereld, opgeroepen om 2 minuten eer te betonen en stil te staan bij de 298 slachtoffers en de vele duizenden nabestaanden met de oproep om na de herdenking 298 kaarsen te ontsteken voor het Witte Huis en op het Kremlin en daarbij te gedenken:De wereldleiders zal worden opgeroepen om dit filmpje te bekijken https://youtu.be/nkDz7vOhHXU met de vele indrukwekkende beelden op de website van de Stichting Walk-for-298: https://www.walk-for-298.nl/Deze grote vliegramp mag nooit opnieuw gebeuren! De zwaarst getroffen landen: Nederland: 189, Maleisië: 44, Australië: 27, Indonesië 12 en het Verenigd Koninkrijk 9 slachtoffers.Via het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen van Den Bosch en Breda zijn er een aantal verzoeken gedaan en mogelijk zullen in heel Nederland 15 minuten voorafgaand aan de herdenking de kerkklokken luiden.Mogelijk zal ook Paus Franciscus de vele tienduizenden nabestaanden willen steunen en voor de 298 slachtoffers opnieuw willen herdenken met oproepen tot gebed. Mogelijk zullen gedurende 15 minuten in veel andere landen op de hele wereld de kerkklokken worden geluid. Een onnodige vliegramp, die nooit meer mag gebeuren.Op de website van de Stichting Walk-for-298: https://www.walk-for-298.nl/ is alle informatie over de herdenking en de officiële onthulling van het gedenkteken te lezen.Komende zondagavond om 21.30 uur is bij National Geographic de reconstructie van de vliegramp met de MH17 te zien.Indrukwekkende beelden:https://youtu.be/ho5YAbMpDQ0https://youtu.be/3e_uc7KShFMhttps://youtu.be/I3ucKjzPmnAhttps://youtu.be/nkDz7vOhHXUVoorpagina's van dagbladen en tijdschriften, websites, wereldwijd:Op alle grote matrixborden boven de Nederlandse autosnelwegen van 10.00 uur tot 16.00 uur (behoudens calamiteiten) de tekst:(Rijkswaterstaat)Informatieborden van Luchthavens, de Nederlandse Spoorwegen, ziekenhuizen, etcetera. :Vandaag, 16.00 uur. 2 minuten stilte ter herdenking 298 slachtoffers vliegramp MH17.Vlaggen halfstok op alle overheidsgebouwen en Nederlandse ambassades: Overheid.Op meer dan 300 websites van grote bedrijven en organisaties in Nederland (onze eigen adressenbestanden):Vandaag, 16.00 uur. 2 minuten stilte ter herdenking 298 slachtoffers vliegramp MH17.De Efteling en andere attractieparken, etcetera: Attracties worden stilgelegd van 15.45 uur tot 16.00 uur. (persbericht/directie)Herdenkingen in kerken in heel Nederland met het luiden van de kerkklokken:de Bisdommen in heel Nederland.Voor de rest van de wereld: Vaticaanstad, Paus Franciscus.

