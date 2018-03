Zelfstandige winkeliers starten met gouden kadomunt

EMMEN-HOOGEVEEN, 20180304 --Een tiental winkeliers, maar daarbij bijvoorbeeld ook een rijschool, snackbar, restaurant en taxibedrijf, zijn ruim een jaar geleden een intensieve samenwerking aangegaan met het spaarmuntensysteem. Inmiddels loopt het voor velen boven verwachting en daarbij hoort nu een nieuwe stap, aldus de winkeliers. Een gouden kadomunt, die klanten straks kopen bij de winkels en cadeau kunnen geven. De ontvanger kan hem dan bij diverse winkels ‘nuttig’ besteden en kan er bijvoorbeeld geen drugs van kopen of ermee gaan gokken. Wel kan de ontvanger kiezen uit een groot scala aan cadeaus.Naast dat de munt de functie van een kadomunt heeft, is het ook een spaarmunt. Klanten kunnen middels aankopen de munt ook bij elkaar sparen. In Emmen doen ook een aantal winkeliers mee en zij zijn absoluut niet ontevreden over de impact tot nu toe. Het is niet de bedoeling om het andere winkeliers lastig te maken, wel is het een antwoord op de vele webshops. In beeld komen bij de consument en daarvoor kopende klanten belonen is het idee achter de spaarmunt. Inmiddels gaat het als een lopend vuurtje rond en steeds meer consumenten weten de winkels te vinden. Door middel van een app die al duizenden keren is gedownload, worden dagelijks nieuwe klanten op de hoogte gebracht van waar ze moeten zijn om de berg munten te laten groeien. De eerste klanten hebben zich al gemeld die 50 spaarmunten willen ruilen voor de gouden munt die eraan komt.Spaarmunt.nl draait nu nog voornamelijk in Emmen en Hoogeveen. Ondertussen melden zich steeds meer winkeliers uit andere steden, die interesse tonen in dit concept waar alleen zelfstandigen aan deel kunnen nemen. Supermarkten, online webshops en winkelketens zijn uitgesloten van deelname. Spaarmunt.nl en straks ook kadomunt.nl moeten het nog leuker gaan maken voor klanten. Volgens Hans Tuin van het Smikkelhuus in Hoogeveen, blijft het nog altijd de ondernemer die de voorzet moet geven. In een tijd waarin de concurrentie hevig is, is stilzitten geen optie meer. Het is én-én, aldus de gedreven ondernemer. Zelf is hij vanaf het begin betrokken bij de spaarmunt en hij ziet hoe honderden van zijn klanten volop bezig zijn met het sparen van de munten. Ook Anita Schijf van Decoratie- en Cadeauwinkel Diando in Emmen is verrast door de impact, al geeft ze wel toe dat het in het begin nog wel moeizaam was. ‘De bekendheid was nog niet groot, en klanten wisten niet wat ze met de spaarmunten konden. Inmiddels is dat veranderd en zien we ook steeds meer nieuwe gezichten in onze winkel. Voor ons is het — naast dat het heel leuk is om klanten te belonen — ook een prima reclame! Wij krijgen inmiddels ook veel klanten van Schomaker Audio en Tv in Emmen, die bij ons de munten komen verzilveren. Zo'n samenwerking is voor ons van essentieel belang!’Wat precies het resultaat gaat worden van de gouden kadomunt is voor de organisatie nog moeilijk te zeggen, al zijn de verwachtingen ervan wel hooggespannen. Twee jaar geleden is er al eens onderzoek naar gedaan en toen was de uitkomst heel positief. Toch waren er destijds geen partijen te vinden die het idee wilden financieren. Nu zijn het de winkeliers zelf die dat probleem met elkaar hebben opgelost.

