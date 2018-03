Berkshire Hathaway HomeServices kondigt de First Global Franchise Al..

Berkshire Hathaway HomeServices kondigt de First Global Franchise Alliance aan

Berkshire Hathaway HomeServices kondigt vandaag de samenwerking aan met haar eerste wereldwijde franchiseonderneming, Rubina Real Estate GmbH, een bekroonde vastgoedmakelaardij voor centraal Berlijn en de omliggende regio's. De makelaardij zal vanaf April zaken doen als Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate.

“Rubina Real Estate past perfect bij ons netwerk en wij zijn enthousiast dat zij zich zullen onderscheiden als de eerste overzeese franchiseonderneming van Berkshire Hathaway HomeServices,” zegt Gino Blefari, president en CEO van het netwerk. “Het zakelijk inzicht op en de toewijding van de makelaardij wat betreft service en groei, weerspiegelen onze eigen waarden en ambities. Van net zo groot belang, Rubina Real Estate is een marktleider en uitstekend gepositioneerd in de levendige vastgoedmarkt van Berlijn.”

Naast het leveren van services aan de hoofdstedelijke Duitse regio, trekt Rubina Real Estate ook kopers en investeerders uit China, India en het Midden-Oosten aan naar Berlijn. De firma is een autoriteit in de residentiële sector en wordt vaak gebruikt als een bron van inzicht in onroerend goed bij banken, kredietverstrekkers en projectontwikkelaars.

Rubina wordt jaarlijks voor Duitsland onderscheiden in de prestigieuze International Property Awards die iedere herfst in Londen wordt gehouden. In 2017 werd de makelaardij onderscheiden als Best Real Estate Agency en Best Property Consultant (Marketing) voor heel Europa.

“Wij zijn trots om het merk Berkshire Hathaway HomeServices naar Berlijn en andere belangrijke markten te brengen waar wij onze klanten dienen,” zegt Carsten Heinrich, medeoprichter en algemeen directeur van Rubina Real Estate. “Het merk draagt de naam Berkshire Hathaway Inc., van Warren Buffett, een van 's werelds meest gerespecteerde en vertrouwde ondernemingen. Wij menen dat het merk in onze markten warm zal worden onthaald, en dat het ons zal helpen onze wereldwijde branding verder op te bouwen en zo een brug te slaan tussen Europa, Azië en Amerika. We kijken uit naar een tijdperk van groei als Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate.”

Berkshire Hathaway HomeServices blijft Amerika's snelst groeiende vastgoedmakelaardijnetwerk, met meer dan 45.000 makelaars en 1400 kantoren onder deze naam sinds de lancering in september 2013. Het netwerk verschaft Rubina Real Estate een krachtige suite aan bronnen en middelen, gericht op het genereren van leads en netwerkreferenties, marketing en ondersteuning voor sociale media, internationale vermeldingsyndicatie, professionele educatie, bedrijfsconsultatie en meer.

Heinrich, die op 5 maart tijdens de Berkshire Hathaway HomeServices jaarlijkse Sales Convention in San Antonio, Texas met zijn leiderschapsteam formeel aan het netwerk zal worden geïntroduceerd, laat weten dat hij samen met zijn team uitkijkt naar het uitwisselen van klantreferenties met netwerkmakelaardijen en de samenwerking met de Amerikaanse vastgoedmarkt. “Ons bondgenootschap zal voor beide partijen voordelig zijn,” zegt hij. “Het merk is wereldwijd klaar voor groot succes; ons bedrijf staat klaar en wil ook graag groeien.”

Blefari zegt dat Rubina Real Estate de deuren opent naar meer wereldwijde franchiseondernemingen. “Wij benaderen wereldwijde netwerkexpansie zeer omzichtig en systematisch,” legt hij uit. “We zullen de komende maanden meer hoogstaande franchisenemers in Europa, Azië, Noord-Amerika en andere regio's noemen.”

Berkshire Hathaway HomeServices startte haar wereldwijde expansie in 2016 door eerst de infrastructuur te bouwen, inclusief de lancering van een krachtig platform voor het zoeken naar vastgoed op haar website www.berkshirehathawayhs.com. Mondiale kopers van Amerikaans vastgoed kunnen de site in 12 talen vertalen en hun vastgoedsearches biedt de meeste residentiële vermeldingen in elke stad die door een franchiseonderneming van Berkshire Hathaway HomeServices wordt onderhouden. Het netwerk nam ook het initiatief tot vermeldingenpublicatieprogramma's die vermeldingen op Amerikaanse franchiseondernemingen naar vastgoedwebsites over de gehele wereld verstuurt.

