SailPoint voor vijfde keer op rij uitgeroepen tot Leider in Magic Qu..

SailPoint voor vijfde keer op rij uitgeroepen tot Leider in Magic Quadrant for Identity Governance and Administration van Gartner

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)-- 20180305 --

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), leider in zakelijk gebruikersbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat het wederom tot Leider is uitgeroepen in de “Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (IGA)” van Gartner, die op 21 februari 2018 is gepubliceerd. Nadat Gartner een bedrijfs- en productevaluatie van SailPoints IGA-systemen had uitgevoerd, werd SailPoint tot Leider uitgeroepen wegens zijn volledige visie en het vermogen tot uitvoeren.

SailPoint is erop gebrand in voorop te blijven lopen in innovatie en gebruikersbeheer. Het bedrijf ontwikkelt daarom systemen die gelijke tred houden met internationale wetgeving en verhoogde risico’s op cyberaanvallen, maar IT-afdelingen ook helpen efficiënter te werken.

