OpenGate Capital rondt overname van Jøtul Group af

OpenGate Capital, een wereldwijd particulier beleggingsbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname heeft afgerond van de Jøtul Group (“Jøtul”), een toonaangevende fabrikant van fornuizen en haarden voor woningen, van Ratos AB (STO: RATO-B), een Zweedse investeringsmaatschappij.

“Historisch gezien, heeft Jøtul grote last gehad van de impact van een zeer instabiele markt en gebrek aan investering, waardoor het meer last had van de fluctuerende vraag van klanten”, zei Andrew Nikou, oprichter en CEO van OpenGate Capital. “Jøtul heeft een grootse geschiedenis, een uitstekende merknaam, en een grote hoeveelheid waarde die nog niet is aangeboord. Nu gaan we ons focussen op dit onaangeboorde potentieel en gaan we investeren in de toekomst van Jøtul via onze geïntegreerde waardecreatiestrategie. Wij zijn uitermate tevreden met de overname van Jøtul en verwelkomen het bedrijf en de werknemers in ons portfolio.”

Julien Lagreze, een partner in het kantoor van OpenGate Capital in Parijs, zei, “de leidinggevende positie van Jøtul in de wereldwijde verwarmingsmarkt voor thuis biedt aanzienlijke mogelijkheden voor groei. We hebben gekeken naar de overname van extra bedrijven die onderdeel kunnen vormen van het Jøtul-portfolio en mogelijke synergieën te creëren, het productportfolio te verdiepen en markten uit te breiden. En, in samenwerking met het managementteam van Jøtul, zijn onze operationele activiteiten al ver gevorderd terwijl we de transitie van het bedrijf uitvoeren en ons plan voor volledig potentieel uitrollen. Dit is een uitermate interessante investering voor OpenGate en we kijken in de komende maanden en jaren uit naar de samenwerking met het Jøtul-team.”

Jøtul, met het hoofdkwartier in Fredrikstad, Noorwegen, is opgericht in 1853 en is wereldwijd een van de meest bekende en gerespecteerde merken in de verwarmingsindustrie voor thuis. De producten van Jøtul omvatten gietijzeren- en metaalplaatfornuizen, inzetstukken en haarden die gebruik maken van hout, gas en pellets. Producten worden verkocht onder de merknamen Jøtul, Scan, Atra en Ild en worden gedistribueerd in 45 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië, vooral via netwerken van exclusieve en in meerdere merken gespecialiseerde dealers.

Jøtul is de achtste overname via het eerste institutionele fonds van OpenGate Capital, na de vorige overnames van Power Partners, Energi Fenestration Solutions, Bois & Matériaux, Alfatherm, EverZinc, Hufcor en Mersive Technologies.

Over OpenGate Capital

OpenGate Capital is een wereldwijd opererend particulier beleggingsbedrijf gespecialiseerd in de overname en bedrijfsvoering van bedrijven om zodoende nieuwe waarde te creëren via operationele verbeteringen, innovatie en groei. OpenGate Capital is opgericht in 2005 en heeft haar hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, met een Europees kantoor in Parijs, Frankrijk. Het geroutineerde team professionals van OpenGate beschikt over de cruciale vaardigheden die nodig zijn voor het overnemen, de transitie, het opereren, het opbouwen en het opschalen van succesvolle bedrijven. Tot dusverre, via investeringen uit het verleden en investeringen via fondsen, heeft OpenGate Capital al meer dan 30 overnames uitgevoerd, inclusief bedrijfsafsplitsingen, management buy-outs, speciale situaties en transities met particuliere verkopers in Noord-Amerika en Europa. Voor meer informatie over OpenGate, ga naar www.opengatecapital.com.

Over Jøtul

Jøtul produceert gietijzeren fornuizen en haarden, inzetstukken en cassettes. Jøtul heeft een sterke wereldwijde marktpositie opgebouwd via de primaire merken van de groep, Jøtul en Scan. De productie vindt vooral plaats in Noorwegen en Denemarken, met kleinere eenheden in Frankrijk en de VS. De producten van het bedrijf worden wereldwijd verkocht via de verkoopfilialen en distributeurs. Voor meer informatie over Jøtul, ga naar www.jotul.com.

