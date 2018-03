Transphorm publiceert referentiemodel van arbeidsfactorcorrectie bij hoogspanning voor GaN-systemen met continue geleiding van 3,3 kilowatt in een brugloos ‘totempaal-model’

GOLETA, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- 20180306 --

Transphorm Inc. heeft vandaag het eerste referentieontwerp gepresenteerd voor de correctie van de arbeidsfactor bij hoogspanning in GaN-systemen met continue geleiding van 3,3 kilowatt in een brugloos ‘totempaal-model’. De technische blauwdruk is bedoeld voor de ontwikkeling van gelijkrichters voor:

Hoogwaardige PFC (power factor corrections) voor commerciële elektrische voedingen (servers, gaming, cryptomining en aanverwante toepassingen met hoge dichtheid en groot vermogen).

Oplaadsystemen in hybride auto’s met plugin of elektrische accuvoertuigen.

Brede industriële elektrische voedingen.

Download het referentieontwerp TDTTP3300-RD hier.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180305006349/nl/