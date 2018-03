Exclusive Group ziet jaaromzet met 500 mln. euro stijgen – iedere tw..

Exclusive Group ziet jaaromzet met 500 mln. euro stijgen – iedere twee jaar verdubbelde omzet

Exclusive Group, de groep in waardeverhogende services en technologieën, de tot op heden beste financiële resultaten gepresenteerd. Daarmee vestigt het bedrijf zich als een van de grootste distributeurs voor cyber- en cloudtransformaties ter wereld. Exclusive Group is met een totale omzet van 1,75 miljard euro in 2017 (38 procent stijging ten opzichte van 1,27 miljard euro in 2016) uitgegroeid tot de waardeverhogende distributeur die bij uitstek is toegerust op cyber- en cloudmigraties op mondiale schaal.

“Deze resultaten trekken de lijn door waarin de omzet iedere twee jaar verdubbelt. Dit is mogelijk dankzij ons unieke, op waarde gerichte model, de kracht van ons portfolio en ons vermogen strategische overnamekansen te verzilveren en te integreren”, zei Olivier Breittmayer, CEO van de Exclusive Group. “Eens te meer presteren we beter dan de markt, met een groei van bijna 40 procent op jaarbasis. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in services en schaalvergroting om onze positie als internationale specialist in transformaties van cyberbeveiliging en de cloud te onderstrepen.”

