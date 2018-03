Smartmatic staakt alle activiteiten in Venezuela

Na vijftien jaar te hebben bijgedragen aan een veilig en controleerbaar systeem voor veertien verkiezingen, sluit Smartmatic zijn kantoor in Venezuela en staakt het alle activiteiten in het land.

De beweegredenen voor het vertrek zijn genoeglijk bekend. In augustus 2017, na afloop van de verkiezingen voor de Nationale Grondwetgevende Assemblee, maakte Smartmatic publiekelijk bekend dat de nationale kiescommissie resultaten had gepresenteerd die afweken van de uitslag die het verkiezingssysteem gaf. Dit leidde tot een onmiddellijke breuk tussen cliënt en provider.

Smartmatic werkte niet mee aan de laatste twee verkiezingen (Regioverkiezingen op 15 oktober 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 10 december 2017) en maakte dit tijdig bekend. Aangezien het bedrijf niet betrokken was bij deze processen en geen garantie of certificaat heeft afgegegeven voor die verkiezingen kan Smartmatic niet garant staan voor de integriteit van het systeem, noch instaan voor de juistheid van de resultaten.

