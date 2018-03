Andersen Global werkt in Polen samen met A2Z Tax & Legal en SOL Fina..

Andersen Global maakt samenwerking in Polen bekend met A2Z Tax & Legal en SOL Financial Services

Andersen Global maakt met trots haar aanwezigheid in Warschau, Polen bekend door middel van een samenwerkingsovereenkomst met twee vooraanstaande fiscale en juridische firma's, A2Z Tax & Legal, geleid door Marcin Matyka, en SOL Financial Services, geleid door Oleg Szczerbak.

Global Chairman en CEO van Andersen Tax LLC, Mark Vorsatz, gaf commentaar: “Tijdens de uitbreiding van ons platform in Europa zal de samenwerking met A2Z Tax & Legal en SOL Financial Services een sleutelrol spelen in onze klantenservice en bedrijfsontwikkeling in de regio. De toevoeging toont onze toewijding aan het bieden van naadloze services in Europa en wereldwijd. Marcin, Oleg en hun teams zijn samen een uitstekende aanvulling voor Andersen Global en ik ben onder de indruk van hun toewijding aan uitstekende service voor hun cliënten.”

“De samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om uitstekende, internationale service aan onze klanten te bieden. Andersens strategie van focussen op zowel fiscale als juridische dienstverlening is consistent met onze standaarden van onafhankelijkheid en transparantie,” zei Oleg. “We kijken ernaar uit om ons aan te sluiten bij Andersen Global, een best-in-class organisatie met wie we onze kernwaarden delen.”

A2Z Tax & Legal is gespecialiseerd in fiscale, juridische, transfer pricing, consultancy diensten, inclusief BTW consultancy, due diligence, douane consultancy, fusies en overnames, arbeidsrecht, administratieve wetgeving en valuatie.

SOL Financial Services is een accounting en consulting firma, opgericht in 2006. De firma biedt kwaliteitsoplossingen op het gebied van accounting, voornamelijk voor internationale corporaties, individuele ondernemers en individuen met een hoge nettowaarde, en is gespecialiseerd in accounting en loonlijstoplossingen, fiscale en management rapportering, outsourcing en andere ondersteunende diensten.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en is aanwezig op meer dan 86 locaties via aangesloten en samenwerkende kantoren.

