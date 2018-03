Enquête SailPoint bevestigt belang toegangsbeheer tot documenten

Enquête SailPoint bevestigt dat bedrijven het belang inzien van gebruikersbeheer voor toegang tot documenten

Uit een enquête van SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), leider in zakelijk gebruikersbeheer, blijkt dat het grootste deel van de ondervraagde bedrijven (65 procent) erkent dat het beheer van toegang tot opgeslagen data van groot belang is voor de algehele strategie met betrekking tot gebruikersbeheer. SailPoint hield de enquête deze week op de Gartner IAM Summit in Londen door middel van een informeel vraaggesprek. De resultaten bevestigden deze belangrijke en groeiende trend in gebruikersbeheer.

“Op hetzelfde Gartner-event vroegen we bezoekers vorig jaar naar hun voorbereidingen op de AVG”, zei Kevin Cunningham, hoofd strategie en mede-oprichter van SailPoint. “In die gesprekken vroegen we informeel naar de manier waarop de toegang tot documenten werd beheerd, en we kwamen erachter dat 40 procent dat zag als een onderdeel van hun strategie voor gebruikersbeheer. De stijging tot 65 procent dit jaar is dus aanzienlijk. Het is geweldig om te zien dat die trend een opwaartse beweging maakt, doordat meer organisaties inzien dat controle op toegang tot alle applicaties en gegevens belangrijk is, ongeacht de plek waar die gegevens binnen de infrastructuur zijn ondergebracht. Vooral in Europa, waar organisaties het afgelopen jaar een strategie voor AVG-nakoming hebben ontwikkeld, denk ik dat ze snel tot het inzicht zijn gekomen dat beheer van toegang tot documenten cruciaal is voor strategisch gebruikersbeheer.”

