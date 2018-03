Marimekko verlengt contract met First Insight

First Insight, Inc., een technologiebedrijf dat besluitvorming rond investeringen en prijsbeleid transformeert, heeft vandaag bekendgemaakt dat Marimekko (HEL:MMO1V) langer blijft samenwerken met het bedrijf. De voorspellende, consumentgedreven analyse-instrumenten van First Insight helpen het Finse ontwerpbureau dichter bij zijn klanten te staan, door direct data te vergaren die accurate beslissingen rond producten bevorderen.

Marimekko implementeerde in 2016 InsightSuite, een platform van Insight voor voorspellende analyses die retailers en fabrikanten in staat stellen nieuwe producten zonder verkoopgeschiedenis te selecteren, te prijzen, te vermarkten en te kopen. In de tussentijd kon het bedrijf zich wijden aan designs die het beste in de smaak zouden vallen bij klanten.

