Burson Cohn & Wolfe (BCW) benoemt regionaal bestuurders

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20180307 --

Burson Cohn & Wolfe (BCW), een internationaal communicatiebureau uit de top drie, kondigt de benoeming aan van regionale bestuurders. Zij zetten zich in voor verdere groei en innovatie van het recentelijk opgerichte bureau. De benoemingen van BCW zijn:

Noord-Amerika

Chris Foster wordt president voor BCW in Noord-Amerika. Foster was voorheen uitvoerend vicepresident voor internationale business development. In die hoedanigheid begeleidde hij belangrijke internationale cliënten en zorgde hij voor wereldwijde groei van Burson-Marsteller. Zijn nieuwe werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Donna Imperato, CEO van BCW.

Laura Eder van Cohn & Wolf wordt uitvoerend vicepresident en algemeen directeur voor Noord-Amerika. Eder rapporteert aan Foster.

Azië

Matt Stafford wordt president van BCW voor Azië. Stafford bestuurt op dit moment Cohn & Wolfe in de regio en werkt onder Imperato.

Margaret Key van Burson-Marsteller gaat de nieuwe functie bekleden van AxiCom, het internationale technologiemerk van BCW in Azië. AxiCom, voorheen het gespecialiseerde tech-bureau in Europa, gaat mondiaal te werk. Key rapporteert aan Imperato.

Europa en Afrika

Scott Wilson wordt president voor Europa en Afrika van BCW. Wilson geeft nu nog leiding aan Cohn & Wolfe in de regio en rapporteert aan Imperato.

Ramiro Prudencio van Burson-Marsteller bekleedt een leidinggevende functie om de Global Corporate Reputation Practice van BCW op te bouwen. Prudencio, voorheen regiobestuurder was voor Burson-Marsteller, rapporteert aan Imperato.

Midden-Oosten

Sunil John wordt president voor het Midden-Oosten van BCW. John is op dit moment bestuurder in de regio voor Burson-Marsteller en rapporteert aan Imperato.

Latijns-Amerika

Francisco Carvalho wordt president Latijns-Amerika van BCW. Carvalho is op dit moment bestuurder in de regio voor Burson-Marsteller en rapporteert aan Imperato.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180307005736/nl/