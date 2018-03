TSYS verlengt overeenkomst met Permanent TSB over verwerking portfol..

TSYS verlengt overeenkomst met Permanent TSB over verwerking portfolio’s krediet- en debetkaarten

COLUMBUS, Ga. & DUBLIN--(BUSINESS WIRE)-- 20180307 --

TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Permanent TSB zijn overeenkomst met TSYS over de verwerking van het portfolio krediet- en debetkaarten heeft verlengd. TSYS verleent ook extra services, zoals analytics, fraudebestrijding en risicobeheer.

Permanent TSB is een financieel dienstverleners met lange staat van dienst op de Ierse markt, die teruggaat tot 1884. Met een breed productaanbod voor meer dan 1 miljoen klanten is Permanent TSB een belangrijke provider van financiële services in de Republiek Ierland.

