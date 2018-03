Westinghouse benoemt Xavier Coll Sugrañes tot VP en Managing Directo..

Westinghouse benoemt Xavier Coll Sugrañes tot VP en Managing Director voor Zuid-Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)-- 20180307 --

Westinghouse Electric Company heeft Xavier Coll Sugrañes benoemt tot Vice President en Managing Director voor Zuid-Europa, volgend op het afscheid van Javier González na een dienstverband van 43 jaar bij het bedrijf.

In zijn nieuwe functie is Coll verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten van Westinghouse in de regio Zuid-Europa, die locaties bestrijkt in Spanje, Italië, Slovenië, Bulgarije en Roemenië. Verder voert hij het beheer over en draagt hij de juridische verantwoordelijkheid voor de locaties van Westinghouse in Spanje – Madrid en Tarragona.

“Xavier is een getalenteerde en kundige nucleaire professional met uitgebreide ervaring, opgedaan in diverse functies in Europa. Als Vice President en Managing Director voor de regio Zuid-Europa vervult Xavier een belangrijke rol bij het waarborgen van de klanttevredenheid en het ondersteunen en laten groeien van onze bedrijfsactiviteiten in Zuid-Europa,” aldus Luc van Hulle, President van Westinghouse voor de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Coll trad in dienst bij Westinghouse in 2005. Sindsdien heeft hij verschillende functies bekleed met steeds grotere verantwoordelijkheden. Hij diende meest recentelijk als directeur van de European Fuel Group. Tot zijn referenties behoren wereldwijde ervaring op de nucleaire markt, inclusief deelname aan diverse projecten als directeur van European Field Services. Xavier behaalde een Master's diploma in Materiaaltechniek aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië en begon zijn carrière als technicus in de kerncentrale in Ascó.

Torbjörn Norén neemt de rol op zich van directeur van de European Fuel Group. Als voormalig directeur van de European Fuel Group (2014-2015) zorgt hij voor continuïteit en beschikt hij over een brede achtergrond op het gebied van brandstof, waaronder 25 jaar ervaring op het gebied van techniek, productie, verkoop en marketing. Norén gaat deze rol vervullen naast zijn bestaande rol als directeur Fuel Marketing, die hij reeds vervult sinds 2016 2016. Hij trad in dienst bij Westinghouse in 2000, toen ABB fuseerde met het bedrijf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180307005812/nl/