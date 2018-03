Elliott Advisors (UK) Limited neemt belang in Telecom Italia

LONDEN--(BUSINESS WIRE)-- 20180307 --

Elliott Advisors (UK) Limited (Elliott) heeft een belang genomen in Telecom Italia, in de vorm van gewone aandelen en aandelen zonder stemrecht. De positie in gewone aandelen is op dit moment zodanig dat de door de Italiaanse wet voorgeschreven grens voor verplichte openbaarmaking niet wordt overschreden.

Als investeerder in Telecom Italia heeft Elliot veel tijd en middelen gestoken in de analyse van het bedrijf en zijn strategische alternatieven. In de visie van Elliot wordt het bestuur, de taxatie, strategische koers en verhouding met de Italiaanse overheid beter als bepaalde bestuursleden worden vervangen door nieuwe, autonomie en hoog aangeschreven bestuurders. Elliot onderneemt daarom actie om dat doel te bereiken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180307005987/nl/