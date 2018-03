NITA met gierende banden van start

Ticket en NITA-sympathisant worden (BOVATIN-lid): € 0,-

Ticket en NITA-sympathisant worden (geen BOVATIN-lid): € 175,-

Ticket: NITA-sympathisant, extra deelnemer, € 75,-

Ticket: NITA VIP-lid, (1e deelnemer alle activiteiten gratis), € 0,-

Ticket: NITA VIP-lid, extra deelnemers: € 35,-

Ticket: niet-lid, € 75,-

Ticket en NITA VIP-lid worden (BOVATIN-lid): €275,-

Ticket en NITA VIP-lid worden (geen BOVATIN-lid): € 375.,-

Vlaardingen, 20180212 --NITA en BOVATINNITA wil een gezellig en kwalitatief vooraanstaand opleidingsplatform bieden voor de betere tegelzetter. Een platform waar deze weet dat hij de juiste collega’s ontmoet maar vooral: waar hij een paar middagen per jaar zijn kennis bijslijpt op de allerlaatste ontwikkelingen in het vak, onder leiding van de beste docenten van Europa, die bovendien allemaal in de praktijk werkzaam zijn. Gedachte daarbij is dat NITA een verdieping biedt: de vakman kan dankzij de 'Middagen van NITA' over een zodanig kennisfundament beschikken dat hij met gerichte vragen en een kritische blik, ook meer haalt uit de – overigens uitstekende - trainingen van de fabrikanten. En geen vloer of wand, geen tegels of andere materialen of hij weet waar hij mee te rekenen hebt. Weg met lelijk werk, weg met onnodige schadezaken!NITA biedt trainingen voor de vakman-ondernemer, maar ook een cursus op locatie, in opdracht van bijvoorbeeld een handelshuis, importeur of een woningcorporatie met eigen tegelzetters. Doel: de verwerking van tegels op het hoogste niveau, tevreden klanten, fabrikanten die hun materialen in goede handen weten. NITA is een samenwerkingsproject van de tegelbranche in Nederland, België (BITA) en andere Europese spelers. In Nederland heeft NITA de ondersteuning van de Bond van Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN). BOVATIN – dat in dit initiatief gesteund wordt door zijn 26 geassocieerde leden (fabrikanten, handelshuizen, etc.) - was ook initiatiefnemer van NITA, aangezien de brancheorganisatie, met alle nieuwe technische ontwikkelingen, constateerde dat (ook) de ervaren tegelzetter zijn fundamentele vakkennis heeft bij te slijpen. En, gezien het succes van BITA in België, is samen met de Belgische trekker van het initiatief ook een Nederlandse variant opgezet.Sympathisant of VIP-lid wordenBOVATIN-leden zijn automatisch sympathisant van NITA, en de eerste ticket is gratis. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden: iedereen kan sympathisant of VIP-lid worden. Aanmelden voor één van de ‘Middagen van NITA’ kan via de website www.NITAcademy.eu , en sympathisant/VIP-lid worden ook.BOVATIN-lid worden, dus gratis NITA-sympathisant, goedkoper VIP-lid (u ontvangt informatie van BOVATIN) kan ook via de website. ‘Vriend’ worden op Facebook kan altijd, maar op de besloten VIP- en sympathisantenpagina wordt u alleen toegelaten als u VIP-lid of sympathisant bent.Wat gaat er gebeuren? Bedrijfsbezoeken (op bezoek bij de ‘nieuwe uitvinders’ op het gebied van keramiek, sanitair en andere materialen), kennisuitwisseling, en er wordt in maart 2018 gestart met drie ‘Middagen van NITA’.‘Groot formaat: het aanbrengen is niet zo moeilijk. Maar hoe bereid je het voor? Hoe verdeel je de platen? In een paar nagebouwde (bad)kamers laten de mannen van NITA zien wat er komt kijken bij XXL-formaten. En kunt u het ook zelf ervaren. In ieder geval meer dan een frame en wat leveling clips…! Weet u al wat u niet weet…? Na vanmiddag weet u alles. Natuurlijk staat er, geheel volgens NITA-traditie (die NU begint!) een dampende maaltijd voor u klaar… En is er ook hier bij een drankje na afloop volop gelegenheid om met uw collega’s te bespreken of zij nog een plekje in hun agenda hebben om bij uw projecten te komen helpen – of andersom natuurlijk.’Docent: Ton Borrenbergs, Peter Goegebeur, tbaLocatie: NOA-kantoor Nieuweweg 226, Veenendaal, leslokaalAanvang: 16.00 uur, Chinees om 18.00 uur.‘Een tegel op een oppervlak plakken kan iedereen. Maar als die tegels jarenlang mooi moeten zijn en hun werk doen, dan hangt dat voor een belangrijk deel van de ondergrond af. ‘Visuele beoordeling’ was vroeger voldoende, maar nu niet meer. Tijdens deze ‘Middag van NITA’ gaan we letterlijk de diepte in. Wat moet u weten van ondergronden, hoe doet u onderzoek, en vooral – hoe zorgt u straks dat dankzij uw ondergrond-kennis de BOVATIN schade-expert minder kilometers maakt? En er is bij een drankje na afloop volop gelegenheid om met uw collega’s te bespreken of zij nog een plekje in hun agenda hebben om bij uw projecten te komen helpen – of andersom natuurlijk.’Docent: Ton Borrenbergs, Peter Goegebeur, tbaLocatie: NOA-kantoor Nieuweweg 226, Veenendaal, leslokaal.Aanvang: 16.00 uur, Chinees om 18.00 uur.‘Niemand heeft ooit juridische problemen, totdat ze er zijn. BOVATIN-jurist mr. Teus Zanen heeft in zijn lange loopbaan zo’n 1.000 kwesties behandeld. Ervaringsfeit: meer dan de helft van de schadezaken zijn al in de offertefase te voorkomen, en ze ontstaan doordat de juridische basis bij bedrijven beter kan. In één ‘Middag van NITA’ laat Zanen zien hoe u ervoor kunt zorgen dat u als OZP-er, maar ook als DGA niet met juridische zaken maar met uw vak bezig kunt zijn. ‘De basis op orde’ door onder andere het tijdig herkennen van juridische risico’s, betere offertes, en een strakke oplevering. Natuurlijk staat er, geheel volgens NITA-traditie (die NU begint!) een dampende maaltijd voor u klaar… En is er bij een drankje na afloop volop gelegenheid om met uw collega’s te bespreken of zij nog een plekje in hun agenda hebben om bij uw projecten te komen helpen – of andersom natuurlijk.‘Datum: donderdag 22 maartDocent: mr. Teus Zanen, tbaLocatie: NOA-kantoor Nieuweweg 226, Veenendaal, leslokaalAanvang: 16.00 uur, Chinees om 18.00 uur.

