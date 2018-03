Immersion gaat met Bosch een meerjarige licentieovereenkomst aan

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- 20180308 --

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), de toonaangevende ontwikkelaar en licentiegever van touch feedback-technologie, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerjarige licentieovereenkomst heeft getekend met Robert Bosch Car Multimedia GmbH, een dochteronderneming van Robert Bosch GmbH, die Bosch toegang biedt tot de gepatenteerde haptische technologie voor gebruik in zijn automotive-oplossingen. De Bosch-groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten.

De TouchSense® technologie van Immersion verbetert interfaces en toepassingen in het voertuig. Steeds vaker wordt haptiek ontworpen voor automotive-toepassingen omdat steeds meer voertuigen hoogwaardige tastbare effecten bevatten voor bedieningen zoals entertainment, navigatie en klimaatbeheersing.

Over Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) is de toonaangevende innovator van touch feedback-technologie, ook wel bekend als haptiek. Het bedrijf biedt technologische oplossingen voor het creëren van immersieve en realistische ervaringen die digitale interacties verbeteren door het gevoel van de aanraking van de gebruiker in te zetten. Met meer dan 2900 uitgegeven of aangevraagde patenten, is de technologie van Immersion overgenomen in meer dan 3 miljard digitale apparaten en biedt het haptiek in mobiele, automotive, gaming-, medische en consumentenelektronica producten. Immersion heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met kantoren over de hele wereld. Meer informatie vindt u op www.immersion.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ die risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, evenals veronderstellingen die, als ze nooit werkelijkheid worden of onjuist blijken, ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten van Immersion Corporation en haar geconsolideerde dochterondernemingen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet zijn geformuleerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Alle verklaringen, anders dan de verklaringen van historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, inclusief, maar niet beperkt tot, de verklaring dat steeds meer voertuigen hoogwaardige tastbare effecten bevatten voor bedieningen zoals entertainment, navigatie en klimaatcontrole.

De werkelijke resultaten van Immersion kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden vermeld of geïmpliceerd als gevolg van risico’s en onzekerheden die verband houden met de activiteiten van Immersion, waaronder, maar niet beperkt tot: onverwachte problemen en uitdagingen bij productontwikkeling door Immersion en zijn licentiehouders (inclusief Bosch); onverwachte moeilijkheden en uitdagingen die zich voordoen bij de implementatie door de licentiehouders van Immersion; nadelige resultaten in toekomstige geschillen over intellectuele eigendom en de daaraan verbonden kosten; de effecten van het huidige macro-economische klimaat; vertraging of het niet bereiken van de acceptatie van of commerciële vraag naar de producten van Immersion of producten van derden waarin de technologieën van Immersion zijn verwerkt; en een vertraging in of het niet bereiken van de acceptatie van touch feedback als een kritische gebruikerservaring. Veel van deze risico’s en onzekerheden vallen buiten de controle van Immersion.

Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze factoren en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen variëren, moeten geïnteresseerde partijen de risicofactoren bekijken die zijn opgesomd in het meest recente 10-K-formulier en 10-Q-formulier van Immersion, die beide zijn opgenomen in het bestand bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht weerspiegelen de overtuigingen en voorspellingen van Immersion per de datum van deze release. Immersion neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van financiële, zakelijke of andere ontwikkelingen die zich voordoen na de datum van deze release.

Immersion en het Immersion-logo zijn handelsmerken van Immersion Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

(IMMR - C)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180307006477/nl/